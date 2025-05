La Virtus domina Scafati e la condanna all’A2

Scafati, 4 maggio 2025 - Tutto facile per la Virtus che passa senza affanni a Scafati 87-104, infila la sesta vittoria di fila in campionato e si appresta a giocare davanti al proprio pubblico della Segafredo Arena, domenica prossima, la sfida che vale il primo posto in classifica e quindi il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff, contro Trapani. La formazione di Dusko Ivanovic domina, impone subito la sua forza e poi dopo aver messo alle corde l’avversario piazza il colpo del ko ad inizio ripresa, condannando alla retrocessione in A2 Scafati.

Manca Toko Shengelia per il quale tra l’altro si parla di proposta triennale da parte del Barcellona, capitan Marco Belinelli rimane a riposo per tutti e 40’ e cosi in avvio di sfida Ivanovic si affida a Hackett, Cordinier, Clyburn, Polonara e Zizic. Ottima partenza per la Virtus che, eccezion fatta per il 2-0 iniziale, prende subito in mano la sfida. Achille Polonara e Isaia Cordinier guidano i bianconeri avanti 7-14 al 5’. La doppia cifra di vantaggio arriva già al 6’ sul 9-19.

La sfida ha un solo padrone, la Virus che dispone senza affanni dei rivali campani e tocca il massimo vantaggio +19 sul 15-34 sfruttando il tiro, quasi perfetto dalla lunga distanza con un parziale di 5 su 6 dalla lunga distanza. La sfida rimane sempre in mano ai bianconeri che tengono sempre un bel gruzzoletto di punti di vantaggio, rimpinguato da un Cordinier già a quota 18 punti all’intervallo,

La sterzata definitiva al match la formazione di Ivanovic la dà al ritorno in campo, piazzando un parziale di 15-32, con grande protagonista Morgan, che non lascia scampo a campani. La Virtus tocca anche il +32 nel finale di terza frazione (52-84). Nell’ultima frazione la Virtus, con Belinelli rimasto a riposo e il giovanissimo Matteo Accorsi, 18 anni da compiere il 13 maggio, a lungo in campo al suo esordio, non deve fare altro che controllare e portare a casa il successo. Domenica prossima come detto l’ultima di campionato con Trapani vale la vetta della classifica.

Il tabellino

GIVOVA SCAFATI 87 VIRTUS BOLOGNA 104

GIVOVA SCAFATI: Cinciarini 21, Anim 13, Miaschi 7, Pinkins 22, Akin 4; Sangiovanni 6, Zanelli 3, Sorokas 11, Ulaneo ne, Pezzella ne, Borrelli ne, Sakota ne. All. Ramondino.

SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 7, Cordinier 18, Clyburn 8, Polonara 20, Zizic 10; Pajola 1, Morgan 24, Diouf 11, Akele 5, Accorsi, Belinelli ne. All. Ivanovic.

Arbitri: Bongiorni, Paglialunga, Patti.

Note: parziali 17-34, 41-56, 56-88. Tiri da due: Scafati 20/35; Virtus 26/37. TIri da tre: 9/28; 12/23. Tiri liberi: 20/27; 16/26. Rimbalzi: 33; 32.