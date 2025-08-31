La Virtus è al completo: ecco il lungo Diarra. Un totem sotto canestro per guardare avanti

Un totem sottocanestro. La Virtus completa il reparto lunghi ingaggiando il maliano Aliou Fadiala Diarra. Ventitreanni, centro di 208 centimetri, Diarra andrà ad affiancare Momo Diouf e Alen Smailagic sotto i tabelloni. Esordio con lo Stade Malien, dove vince il premio di difensore dell’anno. Dal 2024 gioca in Rwanda con l’APR, con cui ha conquistato campionato e coppa. Nel 2025 ha stabilito il record di stoppate in una partita Bal ed è stato eletto per la seconda volta miglior difensore della competizione. È stato tra i protagonisti con la nazionale del Mali all’AfroBasket appena concluso portando il Mali alla sua prima finale e medaglia d’argento della sua storia e venendo inserito nel miglior quintetto della competizione, anche grazie alla prestazione contro la Costa d’Avorio nei quarti di finale, 35 punti e 16 rimbalzi. L’8 luglio è stato selezionato come prima scelta per i Dallas Mavericks al draft internazionale della G-League, a conferma delle eccellenti doti difensive, ma anche dalla grandi potenzialità offensive. "L’arrivo di Diarra è in continuità con le recenti operazioni di mercato concluse, rafforzando l’idea e l’identità di una squadra costruita insieme a coach Ivanovic su energia, freschezza atletica e futuro, senza rinunciare alla competitività immediata – conferma il direttore generale Paolo Ronci – Diarra è stato protagonista ad AfroBasket trascinando il Mali a un risultato storico e confrontandosi contro pari ruolo di livello Eurolega come Tavares, Bruno Fernando e Bango, oltre a essere un giocatore di interesse per i Dallas Mavericks".

Intanto la squadra continua ad allenarsi nel ritiro di Asolo, dove la squadra rimarrà fino al 3 settembre chiudendo la settimana trevigiana con l’amichevole in programma proprio il 3 con la Scaligera Verona, formazione di A2. Sul fronte azzurro c’è sempre più da parlare di ItalVirtus. Nella sfida con la Georgia dell’ex Toko Shengelia, irriconoscibile, nervoso ed espulso per doppio tecnico, tutti e quattro i moschettieri bianconeri sono scesi in campo. Breve apparizione per Nicola Akele all’esordio all’Europeo e solita eccellente regia di Alessandro Pajola sempre determinante in difesa ma anche metronomo perfetto, e che chiude con 6 punti, 5 assist e 5 palle recuperate. A incantare sono stati ancora Saliou Niang e Momo Diouf. Prestazione da doppia cifra per Diouf che ha chiuso a quota 13 dando grande solidità sottocanestro mettendo a referto anche 5 rimbalzi, ma ancora una volta eccellente prestazione tra gli esterni di Niang che ha chiuso a quota 15. Questa sera, alle ore 20.30, la terza sfida dell’Italia contro la Bosnia.