La Virtus e Belinelli ancora insieme . Ora il capitano sarà ambasciatore

Ancora con noi, Capitano. Con enfasi e soddisfazione la Virtus ha annunciato con una nota ufficiale che Marco Belinelli entra a tutti gli effetti nello staff societario del club bianconero.

Nel comunicato è lo stesso presidente della V Nera, Massimo Zanetti a dare ufficialmente l’annuncio, confermando quelle che a giugno era state le anticipazioni lanciate dal patron bianconero.

Tolti i panni da giocatore, Belinelli indossa quelli da dirigente. Non lo vedremo più con scarpette allacciate e canotta da gioco, pronto a guidare i compagni e dare tutto il campo, ma il Beli sarà in un ruolo altrettanto importante quello di Brand Ambassador e Basketball Advisor.

In campo dopo i primi anni da giovanissimo in bianconero e una lunga carriera in Nba, nelle ultime 4 stagioni da capitano della Virtus ha alzato trofei importanti sia a livello internazionale che nazionale.

L’ultimo, prima di passare i grandi di capitano nelle ottime mani di Alessandro Pajola, è stato lo scudetto numero 17 centrato a giugno scorso e dedicato dal Beli e da tutta la Virtus ad Achille Polonara che proprio in questi giorni è ricoverato al Sant’Orsola e sta giocando la partita più importante della sua vita con il trapianto al midollo che lo attende.

Da eccezionale protagonista in campo adesso Belinelli, dato l’addio al basket giocato a 39 anni, dovrà essere l’ambasciatore del club bianconero, nel quale ricoprirà un ruolo di consulenza per l’area istituzionale, commerciale e l’area sportiva del club bianconero.

Tre scudetti, una Coppa Italia, 4 Supercoppe Italiane, una Eurocup e sopratutto un anello Nba con i San Antonio nel 2014 sono il palmares di un giocatore che ha ricevuta tantissimi riconoscimenti anche a livello individuale due su tutti la vittoria nella gara del tiro da 3 punti all’All-Star Game nel 2014 e il titolo di Mvp conquistato con la Virtus nella stagione 2023-24.

Decisamente meno campo, ma se vogliamo un impegno altrettanto importante per Belinelli che potrebbe iniziare ad assolvere il suo nuovo ruolo già nei prossimi giorni.

Domani alle 18.30 al playground nella sede bianconera di via dell’Arcoveggio 49/2, è in programma la presentazione della Virtus ai suoi tifosi, accesso alla struttura dalle 17.30.

Giovedì alle 14 al Savoia Hotel invece il club bianconero ha organizzato un punto stampa Pre Supercoppa; ma il primo vero impegno nel suo nuovo incarico il nativo di San Giovanni in Persiceto lo avrà nel corso del prossimo fine settimana quando, all’Unipol Forum di Assago è in programma la Supercoppa.

La Virtus scenderà in campo sabato per la semifinale con l’EA7 Armani Milano, e in caso di successo, domenica per la finalissima con la vincente dell’altra semifinale che mette di fronte Trento e Brescia.