La Virtus in mano ad Hackett. Oggi la partenza per Asolo

Destinazione Asolo. La Virtus saluta la palestra Porelli, teatro di questi primi giorni della preparazione e del primo caloroso abbraccio ai propri tifosi in occasione del raduno per trasferirsi nella cittadina trevigiana. Mattinata in viaggio, poi nel primo pomeriggio il primo allenamento al Pala Asolo. Proprio nella cittadina trevigiana, dove risiede il presidente Massimo Zanetti, la Virtus continuerà ad allenarsi fino a mercoledì 3 settembre, giorno in cui ci sarà il primo test stagionale contro Verona, quotata formazione di A2 che punta alla promozione.

Il confronto con la Scaligera chiuderà questa prima parte del precampionato bianconero, periodo in cui Daniel Hackett e compagni avranno la possibilità di prepararsi in tutta tranquillità. Senza i nazionali Ale Pajola, Momo Diouf, Nicola Akele e Saliou Niang, il compito di guidare il gruppo tocca proprio a proprio ad Hackett, che per esperienza, qualità e militanza bianconera, è sicuramente il giocatore di maggiore spessore.

Per la Virtus i prossimi saranno 6 giorni di lavoro intenso in campo, ma altrettanti importanti fuori dal terreno di gioco dove si va formando un gruppo tutto nuovo con uno spogliatoio che, con tante partenze di peso e altrettanti arrivi importanti, deve ritrovare i giusti equilibri.

Equilibri sul parquet e fuori dal terreno di gioco per una Virtus che è ripartita tra l’affetto dei tifosi e il grande ottimo che si respira intorno alla squadra di Dusko Ivanovic. Una Virtus intrigante che vuole difendere lo scudetto che porta cucito sulle canotte, ma che punta a fare bene anche in Eurolega dove, conti alla mano, sarà tra le squadre più giovani della manifestazione. Giovane, fisica e con tanta voglia di aprire un nuovo ciclo, la Virtus e il suo popolo si preparano con ottimismo al futuro, in attesa di sciogliere gli ultimi nodi. Il primo riguarda lo sponsor, che come già sottolineato nelle scorse settimane, verrà probabilmente svelato il 13 settembre al PalaDozza in occasione della prima uscita davanti al proprio pubblico con il Bayern Monaco. Rimane in sospeso anche la questione centro, l’ultima pedina che manca per completare l’attuale roster. L’ultimo profilo associato alla Virtus è quello del maliano Aliou Diarra, giocatore dal grande potenziale, ma tutto da testare in Italia e in Eurolega, ma il direttore generale Paolo Ronci continua a monitorare con grande attenzione il mercato americano e non e quei giocatori che nelle prossime settimane potrebbero liberarsi. Chi invece in questi giorni lavora con la squadra è David McCormack lungo ex Alba Berlino e Milano che è aggregato per questa preseason ai bianconeri e che ha già svolto i primi allenamenti agli ordini di Ivanovic. Continua nel lavoro differenziato Carsen Edwards, che dopo il lungo periodo di stop dovuto all’infortunio alla schiena patito nel finale della scorsa stagione, procede gradualmente con la ripresa dell’attività.