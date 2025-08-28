La Virtus ora corre, anche sul mercato. McCormack in città e Diarra nel mirino

La Virtus corre. "Vogliamo offrire una pallacanestro rapida, aggressiva, essere una squadra affamata e determinata". Le prime parole pronunciate da Daniel Hackett, vicecapitano ed elemento di esperienza, giovedì, nel giorno del raduno bianconero spiega chiaramente quella che sarà la Virtus di domani e che vedremo in campo in questa nuova stagione. Meno esperienza, meno qualità almeno nell’immediato, ma sarà una Virtus con giocatori grinta, carattere e fisicità con in aggiunta elementi come Vildoza, Edwards e Smailagic che "l’Eurolega la masticano piuttosto bene".

Quella allestita da Paolo Ronci e fortemente voluta da coach Dusko Ivanovic è una Virtus intrigante che correrà tanto, giocando ai suoi ritmi, ma che scenderà in campo affamata, determinata, aggressiva, mettendo tanta pressione sugli avversari. Per farlo servirà una squadra che lavori subito con una grande intensità dal punto di vista fisico e che fin da subito trovi l’amalgama giusta tra giocatori confermati e i tanti nuovi arrivati.

L’entusiasmo dei tifosi, ma anche l’aria che si respira intorno alla squadra aiuta ancor di più l’inserimento dei nuovi. I bianconeri hanno iniziato a faticare per mettere benzina nel motore e per preparare nel migliore dei modi questo avvio di stagione che sarà subito intenso e importante.

Ancora lavoro differenziato in palestra, per Carsen Edwards che continua, con i giusti tempi, il processo di recupero dall’infortunio che aveva bloccato, nel finale della passata stagione. La guardia statunitense, topscorer dell’ultima Eurolega, è sicuramente uno dei giocatori più attesi di una Virtus che punta a ripetersi sia a livello nazionale e a far bene in Eurolega.

Intanto chi corre sono i 4 moschettieri bianconeri. Oggi la nazionale italiana guidata da Gianmarco Pozzecco e che ha tra le proprie file Alessandro Pajola, Momo Diouf, Nicola Akele e Saliou Niang oggi inizia la sua avventura ai campionati europei alle 20.30 contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo (diretta su Rai Due, Dazn, Sky Sport Basket, Now) nel girone in programma a Cipro. Tornando in bianconero, viste le assenze dei 4 nazionali, per la preparazione sono stati convocati e aggregati alla prima squadra anche Matteo Accorsi, Matteo Baiocchi freschi di medaglia con la nazionale Under 18 azzurra, insieme anche a Matteo Lenci e a Leo Menalo tirato a lucido e in attesa di una nuova avventura professionale.

Ieri intanto è arrivato a Bologna anche il lungo David McCormack che sarà aggregato alla Virtus per questa pre season. E nel mirino di Ronci è entrato il maliano Aliou Diarra. Ventritré anni, impegnato nei giorni scorsi nelle qualificazioni al Fiba AfroBasket con la sua nazionale, lo scorso anno ha giocato nel campionato del Rwanda. Il nuovo nome del centro della virtus potrebbe essere lui.

La squadra lavorerà alla Porelli anche per oggi per poi da domani trasferirsi ad Asolo dove la squadra rimarrà in ritiro fino al 3 settembre, giorno in cui sarà in programma l’amichevole con Verona che chiuderà questa prima parte della preparazione.