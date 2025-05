La Virtus può sorridere: Pajola c’è. Il playmaker in campo con Venezia

Giorni di attesa, di preparazione e di inserimento. Si avvicina l’inizio dei playoff con gara 1 dei quarti di finale in programma domenica pomeriggio alle 18 alla Segafredo Arena con la Reyer Venezia e cresce l’attesa per l’inizio della fase calda e cruciale della stagione. E’ una Virtus che arriva ai playoff da prima della classe e in salute se è vero che l’ultima sconfitta risale al 22 marzo, 85-78 a Trieste, e da lì in avanti le V Nere hanno fatto seguire 7 vittorie consecutive. Squadra in salute e organico al completo per l’inizio della serie con Venezia, visto che Alessandro Pajola ha recuperato e sarà regolarmente in campo e che nei giorni scorsi, oggi la presentazione alla stampa alle ore 13 del giocatore, è stato inserito in organico anche il trentunenne playmaker americano Brandon Taylor. L’ex giocatore di Bergamo e Reggio Emilia ha già incontrato i compagni di squadra con i quali oggi, sempre alla palestra Porelli, svolgerà il primo allenamento dopo avere svolto una seduta individuale già ieri. La conoscenza con Diouf, suo compagno di squadra proprio durante l’avventura a Reggio Emilia e la voglia di dare subito una mano alla squadra aiuteranno l’inserimento del playmaker che insieme a Hackett e Pajola dovrà dividersi i compiti di regia. L’inserimento di un giocatore pronto, che conosce il campionato italiano e che non va a sconvolgere gli equilibri che si sono formati in squadra in questi ultimi due mesi non può che essere un ulteriore fattore positivo per una Virtus chiamata nei playoff, subito a un test importante contro una squadra temibile come è Venezia dell’ex Amedeo Tessitori.

La differenza, nell’ultimo periodo e nel filotto di successi bianconeri, l’ha sicuramente fatta l’intensità difensiva, la determinazione e la convinzione che la squadra ha messo in campo dimostrando di meritare ampiamente il primato in classifica e quindi il vantaggio del fattore campo in tutti i playoff.

Intanto procede spedita la prevendita in vista della doppia sfida interna con la Reyer Venezia di domenica (anticipata alle 18) e martedì (ore 20.30).

La Lega Basket di serie A ha infine diramato i numeri sugli spettatori della stagione regolare. In questa graduatoria la Virtus è la seconda squadra in serie A, con una media di oltre 6mila presenze, per la precisione 6.071 e con un incasso medio a partita che si aggira intorno a 110mila euro. Bologna – Trapani (9.593 spettatori) è alla partita con più spettatori giocata alla Segafredo Arena, superata in assoluto dalle tre sfide di MIlano, tra cui il confronto proprio tra l’Armani e le V Nere che ha toccato quota 10.869, la sfida con più presenze della stagione regolare.

Sul fronte mercato per il futuro, la Virtus insiste su Niang, Procida e Alston junior.