La Virtus riparte da un’altra certezza: Morgan. Ora Ivanovic spera in un colpo dall’estero

Aspettando l’ufficializzazione di Saliou Niang e altre novità, la Virtus trova l’accordo e conferma, anche per la prossima stagione Matt Morgan. Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, ieri è arrivata la conferma ufficiale del club che ha annunciato il prolungamento di contratto per lo statunitense. Ventotto anni il prossimo 7 novembre, nato a Concord in North Carolina, Morgan alla sua prima stagione in bianconero ha confermato qualità di eccellente tiratore. Oltre 10 punti e 2 assist e quasi 2 rimbalzi di media a partita, con una percentuale dalla lunga distanza da oltre 40 per cento, hanno fatto di Morgan un fattore determinante per la vittoria del titolo tricolore dei bianconeri.

Partito a inizio stagione per essere l’alternativa a Pajola e Hackett, si è man mano trasformato in un secondo creatore di gioco affiancandosi ai due compagni e poi a Taylor nel portare palla ma sopratutto nel essere terminale dando quella pericolosità perimetrale che mancava alle V Nere. Dopo l’ennesima conferma e in attesa dell’arrivo di Niang, la Virtus continua a guidare il mercato per completare il proprio organico.

Squadra lunga, giovane, fisica, ma come sempre qualche elemento di qualità ed esperienza fa sempre comodo in una squadra che punta a difendere il titolo tricolore cucito sulle proprie canotte e che non vuol di certo sfigurare nelle 38 partite di stagione regola di Eurolega che l’attendono.

Gli ultimi rumors parlano, come accennato ieri di Sertac Sanli, 34 anni centro turco di 2.13 in uscita dal Fenerbace e di Shaquille McKissic, 35enne ad agosto esterno americano dell’Olympiacos al quale la società bianconera avrebbe proposta un contratto biennale.

Sul fronte italiano i nomi su cui la Virtus punta sono quelli di Tommaso Baldasso in uscita a Tortona e di Gabriele Procida esponenzialmente cresciuto nell’Alba Berlino. Più ampia la concorrenza per quel che riguarda Leonardo Totè che potrebbe interessare anche a Trapani e Armani Milano.

Intanto ci sono da scogliere i nodi legati a Will Clyburn e Ante Zizic. Il primo sembra avere un accordo con Barcellona, il secondo potrebbe invece essere attratto dalle sirene turche. Entrambi hanno contratto con la Virtus e dovrebbero quindi transare con relative buonuscite. Si discute proprio su queste proposte, ma alla fine se la volontà dei giocatori è quella di lasciare, la Virtus non si opporrebbe potendo quindi alleggerire il budget stipendi e poi reinvestire appunto su altri profili ritenuti in questo momenti più validi.

Intanto dopo Niang impegnato nelle Summer League di Las Vegas, anche Momo Diouf si appresta a scendere in campo in America, per partecipare alla California Classic Summer League con i San Antonio Spurs, nel torneo in programma dal 5 all’8 Luglio.