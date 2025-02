L’agenda. Domani test con Forlì. Hackett e Visconti oggi al ’Gran Reno’

Senza i nazionali e in attesa di scendere in campo domani pomeriggio nello scrimmage con Forlì, la Virtus continua le proprie sedute di allenamenti quotidiani alla palestra Porelli. La prossima sfida ufficiale è lontana ancora una settimana, così coach Dusko Ivanovic, ne sta approfittando per proseguire con il suo staff, il recupero di Ante Zizic e l’inserimento di Justin Holiday negli schemi di gioco e nel miglioramento della condizione fisica. Chi è completamento ristabilito è Matt Morgan che superata l’influenza che lo ha costretto a saltare Tortona e la sfida di Coppa Italia con l’Armani Milano da giorni ha ripreso ad allenarsi con il resto della squadra a disposizione. Sono otto gli elementi della prima squadra che attualmente si stanno allenando alla Porelli e che domani, magari con l’aggiunta di qualche elemento dalle giovanili, affronteranno domani in amichevole Forlì.

Intanto questo pomeriggio dalle 17 alle 18 al negozio Sky, situato al secondo piano del centro commerciale Shopville Gran Reno, è il programma "Meet and Greet" incontro insieme a Daniel Hackett e Riccardo Visconti: un occasione per tutti i tifosi per salutare e conoscere i due giocatori bianconeri.

f. m.