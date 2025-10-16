L’analisi del coach: "A Parigi e Valencia abbiamo pagato la velocità degli avversari». Ivanovic: "Una partita molto dura. L’abbiamo giocata con carattere»

Soddisfatto per la vittoria, ma forse ancora di più per la prestazione e l’atteggiamento della sua Virtus. Dusko Ivanovic non può che rimarcare la prestazione della sua squadra che ha cresciuto, durante l’arco della partita la sua qualità difensiva, tanto da fermare spesso e volentieri l’attacco del Monaco. "E’ stata una partita molto dura – conferma il coach montenegrino – contro il Monaco abbiamo giocato bene in difesa, forse nei primi minuti abbiamo faticato, ma durante il match siamo migliorati". Pressione nella propria metà campo che è stata alla base del successo dei bianconeri.

"La difesa ci ha permesso di giocare con ancor più pazienza di fronte ad una grande squadra come è il Monaco". Ivanovic torna con la mente anche alle precedenti sfide europee. "Stasera (ieri per chi legge, ndr) abbiamo avuto un buon atteggiamento, ma questo devo riconoscere ai miei giocatori di averlo fatto sempre. I miei giocatori sono scesi in campo con il giusto carattere anche con Valencia e Parigi, solo che in quelle occasioni ci siamo trovati di fronte avversari che giocano un basket diverso, molto più veloce".

In un autunno caldissimo, denso di impegni tra campionato e Eurolega, la Virtus non ha però tempo di fermarsi. Domani si torna di nuovo in campo a Lione con l’Asvel Villeurbanne per la quinta giornata di Eurolega, con l’obiettivo di sbloccarsi anche lontano da quel fortino del PalaDozza, che anche ieri sera è stato fattore importante nella vittoria dei bianconeri.

f.m.