L’analisi del coach: "Era importante dare seguito al successo con il Monaco, merito di tutti». Ivanovic: "Un bel doppio turno. Ma la strada è ancora lunga...»

VILLEURBANNE (Lione, Francia)

La prima vittoria esterna porta la firma sopratutto di loro, Carsen Edwards e Alessandro Pajola.

Il texano chiude con 36 punti e dopo i 27 di Udine e i 24 con il Monaco chiude a quota 87 punti in 3 partite la settimana perfetta dei bianconeri.

"Era molto importante vincere e chiudere bene il doppio turno – conferma Edwards uno che alle parole preferisce i fatti – la strada è ancora lunga per noi, ma va bene così. E’ stata una sfida fisica? Questo è il basket, tutte e due volevamo vincere è normale che sia così".

Capitan Pajola sottolinea invece il merito di tutta la squadra.

"Ottimo lavoro di tutta la squadra, in particolare di un fantastico Edwards – afferma il playmaker bianconero – è stata una partita dura, difficile, abbiamo commesso qualche errore ma questo fa parte del gioco, siamo stati concentrati per tutti e 40’. E’ stata una bella settimana, questa vittoria in trasferta, la prima della stagione è molto importante".

Infine ecco le parole di un soddisfatto coach Dusko Ivanovic: "Partita difficile e bella vittoria. L’Asvel ha giocato molto bene, ma noi abbiamo difeso altrettanto bene contro i loro tiratori – conferma il tecnico montenegrino – Nel primo tempo abbiamo avuto qualche problema di palle perse e a rimbalzo, poi la nostra difesa è migliorata molto nel secondo tempo. Le due vittorie nel doppio turno sono molto importanti per la mentalità. L’importante è dare sempre il 100 per cento e non mollare mai".

Adesso dopo il doppio turno di Eurolega con Monaco e Asvel Villeurbanne, la Virtus tornerà in campo lunedì al PalaDozza in campionato ospitando la Vanoli Cremona.

Filippo Mazzoni