  L'analisi del coach: "Una volta staccata la spina in difesa, la partita è finita». Domani subito a Trento. Ivanovic: "Noi bene per 25 minuti. Poi abbiamo smesso di giocare»

L’analisi del coach: "Una volta staccata la spina in difesa, la partita è finita». Domani subito a Trento. Ivanovic: "Noi bene per 25 minuti. Poi abbiamo smesso di giocare»

Una Virtus che per 35 minuti ha giocato, ma che poi complice stanchezza, troppe palle perse, e una difesa che...

di FILIPPO MAZZONI
31 ottobre 2025
Un Dusko Ivanovic perplesso (Ciamillo)

Un Dusko Ivanovic perplesso (Ciamillo)

Una Virtus che per 35 minuti ha giocato, ma che poi complice stanchezza, troppe palle perse, e una difesa che non è più riuscita ad arginare gli attacchi del Bayern, alla fine ha subito, dopo Kaunas, la seconda sconfitta consecutiva in Eurolega.

"Congratulazioni al Bayern a giocato bene per quaranta minuti – sottolinea un laconico Dusko Ivanovic – Noi? Venticinque buoni poi abbiamo smesso di difendere e di giocare, perdendo troppi palloni e per loro è stata facile allungare e vincere. Sul +10 è diventato tutto più difficile e alla fine è si sono imposti con merito".

Il ritorno di Carsen Edwards e di Karim Jallow a Monaco di Baviera è stato amaro per i due giocatori della Virtus.

Chiusa la parentesi europea si torna adesso a parlare di campionato, sempre lontano dal PalaDozza. Prosegue infatti il tour bianconero. Questa mattina la squadra partirà da Monaco di Baviera per fare direttamente tappa a Trento dove, domani sera alle 20, scenderà in campo per affrontare la Dolomiti Energia per quella che è la terza sfida esterna consecutiva a cui pere altro seguiranno martedì 4 novembre quella a Varese e giovedì 6 di nuovo in Eurolega in casa del Baskonia.

Dopo cinque trasferte consecutive la Virtus tornerà a giocare in casa infatti domenica 9 nel derby contro Reggio Emilia.

f.m.

© Riproduzione riservata

