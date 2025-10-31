L’analisi del coach: "Una volta staccata la spina in difesa, la partita è finita». Domani subito a Trento. Ivanovic: "Noi bene per 25 minuti. Poi abbiamo smesso di giocare»

Una Virtus che per 35 minuti ha giocato, ma che poi complice stanchezza, troppe palle perse, e una difesa che non è più riuscita ad arginare gli attacchi del Bayern, alla fine ha subito, dopo Kaunas, la seconda sconfitta consecutiva in Eurolega.

"Congratulazioni al Bayern a giocato bene per quaranta minuti – sottolinea un laconico Dusko Ivanovic – Noi? Venticinque buoni poi abbiamo smesso di difendere e di giocare, perdendo troppi palloni e per loro è stata facile allungare e vincere. Sul +10 è diventato tutto più difficile e alla fine è si sono imposti con merito".

Il ritorno di Carsen Edwards e di Karim Jallow a Monaco di Baviera è stato amaro per i due giocatori della Virtus.

Chiusa la parentesi europea si torna adesso a parlare di campionato, sempre lontano dal PalaDozza. Prosegue infatti il tour bianconero. Questa mattina la squadra partirà da Monaco di Baviera per fare direttamente tappa a Trento dove, domani sera alle 20, scenderà in campo per affrontare la Dolomiti Energia per quella che è la terza sfida esterna consecutiva a cui pere altro seguiranno martedì 4 novembre quella a Varese e giovedì 6 di nuovo in Eurolega in casa del Baskonia.

Dopo cinque trasferte consecutive la Virtus tornerà a giocare in casa infatti domenica 9 nel derby contro Reggio Emilia.

f.m.