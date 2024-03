L’argentino la prossima settimana è atteso a Bologna: sarà alla Segafredo Arena per applaudire e spingere la ’sua’ squadra. Pelussi, un tifoso in più per la sfida con il Real

Avrebbe dovuto venire a Bologna nel 2020, quando scoppiò la pandemia Covid. Andrea Pelussi, che oggi ha 46 anni, non ha mai dimenticato la sua esperienza bianconera. A Bologna, con la maglia Virtus, dal 2003 al 2006: anche i galloni da capitano e la promozione dalla LegaDue in serie A conquistata con Giordano Consolini in panchina. "Arrivo la prossima settimana – dice Pelussi –. Verrò a vedere la partita con il Real". Nella gara già da tutto esaurito.

Pelussi forse non aveva né il pedigree né la classe di Manu Ginobili, ma aveva un cuore e una grinta che facevano provincia. E non impiegò molto a entrare nel cuore dei tifosi bianconeri. Ala-forte, pivot all’occorrenza, con quello spirito da gladiatore che lo rendevano unico alla vista dei tifosi. Uomo derby per eccellenza anche se, curiosamente, il suo procuratore era Carlos Raffaelli, ex giocatore della Fortitudo degli anni Settanta. La settimana prossima sarà a Bologna: per tifare Virtus e salutare i vecchi amici.

a. gal.