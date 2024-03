Le altre gare. Brescia-Scafati, con un po’ di affanno

La capolista Brescia chiude la settima di ritorno ospitando Scafati. Nelle ultime uscite le due formazioni avuto una flessione e soprattutto i padroni di casa iniziano a sentire il fiato sul collo delle inseguitrici. Restando nelle zone alte, Venezia ospita Sassari, mentre nella lotta per non retrocedere Brindisi deve giocarsi il tutto per tutto a Varese, così come Pesaro va a Trento con il preciso obiettivo di fare punti per cercare di uscire dal tunnel in cui si è infilata.

Le altre gare: Treviso-Reggio 71-63. Oggi: Tortona-Napoli, Varese-Brindisi, Venezia-Sassari, Trento-Pesaro, Cremona-Pistoia, Brescia-Scafati.

La classifica: Brescia 32; Milano, Venezia e Virtus Bologna 30; Reggio Emilia e Napoli 24; Pistoia, Tortona, Scafati e Trento 20; Cremona e Sassari 18; Varese 16; Treviso 14; Pesaro 12; Brindisi 8.