Le altre sfide. Pesaro, l’esordio dell’ex ct Sacchetti

Oggi torna a occupare una panchina di serie A Meo Sacchetti, l’ex ct della nazionale che dopo la non fortunata esperienza alla Fortitudo è stato un anno fermo, prima di arrivare a Cantù, dove nella stagione passata non ha centrato la promozione in serie A. Esonerato dalla società brianzola prima dell’inizio del campionato, guiderà Pesaro partendo dalla non facile trasferta di Napoli. Il tecnico di Altamura avrà il compito di far risalire la china alla squadra marchigiana togliendola dai bassifondi. Sempre oggi Milano ospiterà Tortona, mentre a mezzogiorno Pistoia giocherà a Sassari.

Le altre gare: Cremona-Trento 99-80. Oggi: Sassari-Pistoia, Varese-Venezia, Milano-Tortona, Brescia-Treviso, Napoli-Pesaro, Scafati-Reggio Emilia.

La classifica: Venezia e Brescia 22; Virtus Bologna 20; Milano, Trento, Reggio Emilia e Napoli 18; Pistoia e Cremona 16; Scafati 14; Tortona, Varese e Sassari 12; Pesaro 10; Treviso 8; Brindisi 6.