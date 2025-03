Le pagelle. Akele ha sempre la faccia giusta

Hackett 5,5 (in 23’ 2/4 a due, 0/1 da tre, 1/1 ai liberi, 5 rimbalzi, una stoppata, una persa, 3 assist). Fino allo scatto di nervi, che costa un po’ di rimonta, è perfetto. Uno con la sua esperienza non può lasciarsi tradire dai nervi.

Belinelli 6 (in 32’ 1/3 da due, 3/5 da tre, 4 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). Una tripla dà il massimo vantaggio. Non riesce a essere continuo lungo il match.

Cordinier 7 (in 29’ 5/8 da due, 2/6 da tre, 7/8 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, 7 assist). C’è un problema? Citofonare Isaia. Risolve problemi e a fine partita, magari, dà pure una mano a risistemare l’arena.

Shengelia 6 (in 17’ 4/9 da due, 0/1 da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una stoppata subita, 2 perse, 4 assist). Minutaggio ridotto per Toko. Ivanovic preferisce altre strade – 3 falli dopo pochi minuti – e Shengelia resta a guardare.

Diouf 6 (in 13’ 3/5 da due, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 stroppate subite, 3 assist). Con Ivanovic i centri hanno vita dura. In alcuni frangenti persino Akele da numero cinque.

Polonara 6,5 (in 26’ 4/5 da due, 1/5 da tre, 2/2 ai liberi, 6 rimbalzi, una stoppata, un recupero). Parte bene da tre, poi si ferma. Ma ci mette tanta energia e fa il suo per portare a casa la vittoria.

Pajola 5,5 (in 21’ 2/3 da due, 0/4 da tre, 4/4 ai liberi, 5 rimbalzi, una stoppata, 2 perse, 2 assist). Lui ormai è un top. Non può accontentarsi di partite anonime.

Grazulis 5 (in 2’). Non pervenuto. Non è una novità.

Holiday 4 (in 4’ una persa). Più che uno straniero, sembra un turista capitato a Bologna per caso. Speriamo che almeno apprezzi la cucina. Battute a parte; perde un’altra occasione.

Akele 6,5 (in 14’ 1/1 da due, 3 rimbalzi, una stoppata, 2 recuperi, un assist). Ecco invece chi gioca con la fame addosso. Non sarà un fenomeno, Nicola. Ma il suo, anche di più, lo fa sempre.

Morgan 5,5 (in 10’ 1/2 da due, 2 perse, un recupero). Una di quelle serate in cui è più deleterio che utile. Così capisce di non esagerare.

Tucker 5 (in 9’ 0/1 da due, 2 rimbalzi). Più energia di Holiday. E ci vuole poco. Ma poi, i numeri lo condannano.

