Le pagelle. Belinelli fa quello che vuole

Lundberg 7.5 (in 19’ 2/2 da due, 3/5 da tre, 3/3 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 2 assist). La sua è una prestazione ai limiti della perfezione anche in quelle voci che non sono riportate dalle statistiche come la conduzione della squadra.

Belinelli 8 (in 18’ 2/4 da due, 4/6 da tre, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist). Anche per lui un’ottima prova che dà l’idea di come quello di Istanbul sia stato solo un incidente di percorso.

Pajola 7 (in 22’ 3/3 da due, 2/5 da tre, 2 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 4 assist). Dirige bene la squadra e in difesa resta un mastino anche quando la partita è già decisa.

Mascolo 6.5 (in 11’ 2/5 da due, 2/2 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzo, una persa, una recuperata, 2 assist). Buone cifre che, però, arrivano per lo più quando il risultato è già acquisito.

Hackett 7 (in 18’ 3/3 da due, 1/1 da tre, 3/4 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, 7 assist). Arriva la conferma che ha la squadra in mano e che senza Shengelia è lui il principale leader del gruppo. Menalo sv (in 3’ un assist).

Mickey 6.5 (in 15’ 1/2 da due, 1/2 da tre, 4/4 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, 2 assist). Rientrato da un infortunio da poco ha confermato i buoni segnali dati nell’ultimo impegno di Eurolega.

Polonara 8 (in 24’ 2/3 da due, 3/7 ai liberi, 15 rimbalzi, una recuperata, 5 assist). La precisione ai liberi lascerebbe supporre che questo voto sia esagerato, ma basta spostarsi di una voce per capire che non è così.

Zizic 7 (in 21’ 4/9 da due, 1/4 ai liberi, 7 rimbalzi, 4 assist). Si sta inserendo bene nei meccanismi della squadra.

Dunston 6.5 (in 13’ 2/2 da due, una recuperata, un assist). Di lui c’è poco bisogno, ma quando è in campo i suoi avversari non si divertono.

Abass 7 (in 23’ 1/3 da due, 1/3 da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi) Tanti minuti in campo e tante buone cose anche per lui.

Cordinier 7 (in 13’ 2/3 da due, 1/1 da tre, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist). Anche per lui una prestazione molto precisa con Banchi che lo risparmia per la gara di giovedì, quando se la vedrà con i suoi connazionali.

Massimo Selleri