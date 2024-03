Le pagelle. Capitan Belinelli ci prova sempre

Cordinier 6 (in 20’ 2/3 da due, 1/2 da tre, un rimbalzo, una persa, 5 assist). Gara condizionata dal fatto che si ammacca una caviglia e nonostante questo problema combina qualcosa di buono.

Lundberg 6 (in 18’ 4/4 da due, 1/2 da tre, un rimbalzo, 3 perse). La parte centrale della partita è da dimenticare e poi, come solito, si accende nell’ultimo quarto. Commette una ingenuità madornale prendendo un tecnico evitabile.

Belinelli 7,5 (in 28’ 1/1 da due, 5/13 da tre, 4/5 ai liberi, un rimbalzo, 3 perse, una recuperata, 2 assist). Porta la croce e canta e non solo per i tanti punti realizzati, ma anche perché la difesa su di lui è molto aggressiva.

Pajola 5 (in 20’ 1/6 da tre, un rimbalzo, una persa, 6 assist). Gara da dimenticare e non tanto per le statistiche, quanto per quello che non ha fatto in difesa.

Lomazs 5 (in 7’ 3/4 ai liberi). Prestazione rinunciataria per chi in campionato dovrebbe fare la differenza.

Hackett 7 (in 23’ 5/6 da due, 0/1 da tre, 1/1 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 4 assist). Una buona prova anche per il tentativo di tenere tutta la squadra sui giusti binari.

Mickey 6 (in 18’ 3/4 da due, 0/3 da tre, 4 rimbalzi, una persa, 2 recuperate). Senza Shengelia non ripete la partita di giovedì contro Valencia. Fa buone cose, ma non è affidabile.

Polonara 7,5 (in 21’ 3/3 da due, 1/1 da tre, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, una recuperata, 4 assist). Gara perfetta per chi in questa occasione ha vestito anche i panni dell’ex.

Zizic 5 (in 6’ 2/2 da due, un rimbalzo, una persa, un recuperata, un assist). Ancora una partita dove dimostra di non riuscire ad entrare nei meccanismi della squadra.

Dunston 6,5 (in 16’ 2/3 da due, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse). Dal punto di vista difensivo gioca una gara solida e, infatti, in area la V nera non ha avuto molti problemi.

Abass 6 (in 23’ 1/1 da due, 1/5 da tre, un rimbalzo, 2 recuperate, 2 assist). Cose discrete sebbene non riesca a fare il definitivo salto di qualità.

Massimo Selleri