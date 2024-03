Le pagelle. Cordinier non entra mai in partita

Cordinier 4 (in 17’ 0/1 da due, 0/2 da tre, 3 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, 4 assist). Probabilmente la peggiore partita dell’anno con la maglia della Virtus.

Lundberg 5,5 (in 20’ 2/5 da due, 0/2 da tre, 2/3 ai liberi, un assist). Molto limitato dai falli, commette qualche ingenuità di troppo.

Belinelli 6 (in 18’ 1/4 da due, 2/8 da tre, 2/3 ai liberi, 3 rimbalzi, un assist). In una partita dove serviva la sua precisione chirurgica non riesce ad accendersi del tutto.

Pajola 6 (in 21’ 0/1 da due, 2/2 da tre, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist). Buone cose dal punto di vista offensivo, ma stranamente si perde in difesa.

Dobric 6 (in 15’ 1/1 da due, 1/1 da tre, 2 rimbalzi, una persa, un assist). Inizia a entrare nei meccanismi della squadra.

Shengelia 7 (in 28’ 6/10 da due, 0/1 da tre, 3/4 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 perse, 4 recuperate, 4 assist). Lotta come un leone nonostante una caviglia destra malconcia. Non riesce a trasmettere ai compagni lo stesso animo battagliero, ma non gli si può imputare nulla.

Hackett 6 (in 23’ 1/4 da due, 2/5 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist). Tante cose discrete, anche se da lui ci si aspettava un maggiore impatto.

Mickey 6,5 (in 23’ 3/7 da due, 0/2 da tre, 1/1 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, 3 recuperate, un assist). Bene a rimbalzo e una precisione sufficiente al tiro.

Zizic 5,5 (in 14’ 2/2 da due, 2 rimbalzi, una persa). Anche lui limitato dai falli, non riesce a fare la differenza in una partita dove le sue doti potevano essere un fattore decisivo.

Dunston 5,5 (in 15 0/2 da due, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata). Tira il fiato e a questo punto della stagione non basta giocare d’astuzia.

Abass 6,5 (in 7’ 2/2 da due, 0/1 da tre, 2 assist). Gioca poco, ma insieme a Shengelia è l’unico a farsi largo in una difesa non impenetrabile, ma dove non devi avere paura di prendere qualche colpo visto il metro arbitrale non propriamente favorevole ai bianconeri.

Massimo Selleri