Le pagelle dei bianconeri. Edwards, un difficile ritorno da ex

Vildoza 5 (in 20’ 0/3 da tre, 2/4 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 recuperate, 3 perse, 5 assist). Discreta regia e presenza difensiva, peccato sia stato poco efficace in attacco.

Edwards 5,5 (in 28’ 5/11 da due, 2/8 da tre, un rimbalzo, 2 perse, un assist, 3 stoppate subite). Primo quarto anonimo, si accende nel finale di seconda frazione di gioco e ed protagonista fino ad inizio ultimo quarto, poi la stanchezza lo ferma.

Pajola 5 (in 10’ 0/3 da tre, 2 rimbalzi, 3 perse, un assist). Stanco e meno brillante del solito.

Niang 5,5 (in 17’ 2/2 da due, 4 rimbalzi, 3 perse, un assist, una stoppata data). Peccato per quei tre rapidi falli nel primo tempo che lo limitano un po’ proprio quando la Virtus in riserva avrebbe bisogno della sua energia.

Smailagic 7,5 (in 23’ 3/7 da due, 3/4 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo, 3 recuperate, un assist). Il migliore. In attacco tiene a lungo a galla i bianconeri con tante giocate importanti.

Taylor 6 (in 10’ 1/1 da due, 1/2 da tre, un rimbalzo, una recuperata, 2 perse, 2 assist). Pochi minuti nel primo giro dove non riesce a incidere. Meglio nel finale, ma i giochi sono già fatti.

Alston Jr 6 (in 24’ 3/4 da due, 1/2 da tre, 1/1 ai liberi, 5 rimbalzi, una recuperata, 4 perse, un assist). Offensivamente non male, dietro non è proprio la specialità della casa, ma commette anche troppe palle perse che pesano.

Hackett 6 (in 11’ 0/1 da tre, un rimbalzo, un assist). Solito lottatore, Danny Boy non molla prova a rendersi utile specie nella sua metà campo.

Morgan 5 (in 15’ 1/2 da due, 0/1 da tre, 2/3 ai liberi). Non si accende come fatto in altre serate, peccato perché con Edwards ben controllato i suoi punti e le sue iniziative sarebbe servite.

Diarra 6 (in 4’ 1/1 da due, un rimbalzo, un assist). Entra a giochi già fatti.

Jallow 6,5 (in 23’ 2/2 da due, 1/2 da tre, 2/4 ai liberi, 9 rimbalzi, una persa, 2 assist). Sente aria di casa e si conferma fattore sui due lati del campo.

Diouf 5 (in 14’ 0/3 da due, 1/2 ai liberi, una persa, un assist). Fatica sia da un punto di vista fisico che mentale.

Filippo Mazzoni