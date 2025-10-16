Le pagelle dei bianconeri. Niang, qualità e gambe esplosive
Altra ottima prestazione del baby talento azzurro. Hackett tra i migliori. Vildoza, strappo decisivo.
Vildoza 6,5 (in 15’ 1/2 da due, 2/4 da tre, 3 rimbalzi, 3 assist). Un suo eccellente sprazzo nella terza frazione permette alla Virtus di trovare il primo vero allungo.
Edwards 8 (in 27’ 4/5 da due, 3/10 da tre, 7/7 ai liberi, 6 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 4 assist). Segna ma fa anche segnare. Quando parte è difficile da fermare con la sua forza e la sua rapidità.
Pajola 6,5 (in 22’ 1/2 da due, 1/3 da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, una persa, 5 assist). Solita discreta regia, e come sempre buona difesa.
Niang 7,5 (in 21’ 4/6 da due, 2/2 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, 2 assist, una stoppata data, una stoppata subita). Altra ottima prova. Ha gambe esplosive, rapidità ma anche grandissima qualità.
Smailagic 5,5 (in 16’ 0/3 da due, 1/5 da tre, 4 rimbalzi). Serata un po’ in ombra, non è nel suo miglior momento.
Taylor 5,5 (in 6’ 0/2 da tre, una persa) Pochi minuti in cui prova a rendersi utile, ma fa pochino.
Hackett 7,5 (in 21’ 1/4 da due, 1/3 da tre, 4 rimbalzi, 2 recuperate, un assist). Tra i migliori, fa tante cose importanti al servizio della squadra, compreso prendersi un paio di falli in difesa che valgono oro.
Morgan 6 (in 17’ 0/2 da due, 2/4 da tre, 3 rimbalzi, una recuperata, un assist, 2 stoppate subite). Due triple e complessivamente una prova sufficiente per lui.
Diarra 7 (in 9’ 2/2 da due, 2/3 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 stoppate date). Mezzi fisici di alto livello, deve ancora disciplinarsi un po’, ma sta diventando un fattore importante.
Jallow 6,5 (in 25’ 0/1 da due, 1/2 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 2 assist) Gli tocca spesso Mirotic, l’osso più duro di Monaco e lui, con la collaborazione dei compagni riesce ad arginarlo bene.
Diouf 6,5 (in 19’ 2/5 da due, 6 rimbalzi, 2 perse, una stoppata data, una stoppata subita). Solida prova sotto i tabelloni contro avversari tutt’altro che agevoli.
Akele 5,5 (in 2’). Pochi minuti iniziali in cui fatica, poi Ivanovic non lo ripropone più.
Filippo Mazzoni
