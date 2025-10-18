Le pagelle dei bianconeri. Pajola totale: regia e triple pesanti
Niang è molto esplosivo,. Vildoza si dedica agli assist. Per Diouf segnali di ripresa,. Morgan deve fare di più.
Vildoza 6,5 (in 20’ 1/2 da due, 0/3 da tre, una recuperata, 7 assist) Discreta prova in regia per lui, con un bel numero di assist a favore dei compagni.
Edwards 8,5 (in 27’ 7/10 da due, 5/12 da tre, 7/8 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, 2 perse, un assist, 2 stoppate subite) Dopo Udine e Monaco demolisce anche l’Asvel con la solita caterva di punti segnati. Stavolta sono 36, record personale in Eurolega per il bulldozer di Huston.
Pajola 8 (in 21’ 1/1 da due, 4/6 da tre, un rimbalzo, 2 recuperate, una persa, 4 assist) Difesa e regia, ma sta mettendo sempre più spesso il suo marchio di fabbrica anche nel tiro dalla lunga distanza realizzando 3 triple pesantissime.
Niang 7 (in 18’ 3/3 da due, 6 rimbalzi, una persa, un assist) Esplosivo. Non sbaglia al tiro e cattura caterve di rimbalzi.
Smailagic 7 (in 19’ 3/3 da due, 1/2 da tre, 4/4 ai liberi, 2 perse) Tanti punti in attacco, nessun rimbalzo, ma sicuramente una buona prova.
Taylor 6 (in 7’ 0/1 da tre, una persa, 2 assist) Parte in quintetto ma in effetti si vede poco, anche se prova a rendersi utile.
Alston Jr 6 (in 17’ 0/1 da tre, una recuperata, 2 assist) Dopo essere rimasto fuori col Monaco, Ivanovic lo ripropone ma lui risponde con una prova troppo timida.
Hackett 6 (in 12’ 0/1 da due, 0/1 da tre, una recuperata, una persa) Contributo positivo ma senza strafare.
Morgan 6 (in 14’ 1/1 da due, 0/4 da tre, 1/1 ai liberi, un rimbalzo, 3 perse, 2 assist) Appena tre punti e una prova non positivissima al tiro, ma la prima vittoria esterna in Eurolega salva tutti.
Diarra 6 (in 6’ 1/1 da due, un rimbalzo) Pochi minuti in cui prova a dare fisicità sottocanestro.
Jallow 7.5 (in 27’ 3/4 da due, 1/1 da tre, 1/1 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 perse, 3 assist, una stoppata subita) Ottima prova, in attacco, in difesa, a rimbalzo, sempre presente sui due lati del campo.
Diouf 6,5 (in 12’ 2/3 da due, 0/1 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 2 persa, una stoppata data). Segnali di ripresa.
Filippo Mazzoni
