Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Basket
  3. Virtus
  4. Le pagelle dei bianconeri. Pajola totale: regia e triple pesanti

Le pagelle dei bianconeri. Pajola totale: regia e triple pesanti

Niang è molto esplosivo,. Vildoza si dedica agli assist. Per Diouf segnali di ripresa,. Morgan deve fare di più.

di FILIPPO MAZZONI
18 ottobre 2025
Virtus Bologna Basket

Virtus Bologna Basket

XWhatsAppPrint

Vildoza 6,5 (in 20’ 1/2 da due, 0/3 da tre, una recuperata, 7 assist) Discreta prova in regia per lui, con un bel numero di assist a favore dei compagni.

Edwards 8,5 (in 27’ 7/10 da due, 5/12 da tre, 7/8 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, 2 perse, un assist, 2 stoppate subite) Dopo Udine e Monaco demolisce anche l’Asvel con la solita caterva di punti segnati. Stavolta sono 36, record personale in Eurolega per il bulldozer di Huston.

Pajola 8 (in 21’ 1/1 da due, 4/6 da tre, un rimbalzo, 2 recuperate, una persa, 4 assist) Difesa e regia, ma sta mettendo sempre più spesso il suo marchio di fabbrica anche nel tiro dalla lunga distanza realizzando 3 triple pesantissime.

Niang 7 (in 18’ 3/3 da due, 6 rimbalzi, una persa, un assist) Esplosivo. Non sbaglia al tiro e cattura caterve di rimbalzi.

Smailagic 7 (in 19’ 3/3 da due, 1/2 da tre, 4/4 ai liberi, 2 perse) Tanti punti in attacco, nessun rimbalzo, ma sicuramente una buona prova.

Taylor 6 (in 7’ 0/1 da tre, una persa, 2 assist) Parte in quintetto ma in effetti si vede poco, anche se prova a rendersi utile.

Alston Jr 6 (in 17’ 0/1 da tre, una recuperata, 2 assist) Dopo essere rimasto fuori col Monaco, Ivanovic lo ripropone ma lui risponde con una prova troppo timida.

Hackett 6 (in 12’ 0/1 da due, 0/1 da tre, una recuperata, una persa) Contributo positivo ma senza strafare.

Morgan 6 (in 14’ 1/1 da due, 0/4 da tre, 1/1 ai liberi, un rimbalzo, 3 perse, 2 assist) Appena tre punti e una prova non positivissima al tiro, ma la prima vittoria esterna in Eurolega salva tutti.

Diarra 6 (in 6’ 1/1 da due, un rimbalzo) Pochi minuti in cui prova a dare fisicità sottocanestro.

Jallow 7.5 (in 27’ 3/4 da due, 1/1 da tre, 1/1 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 perse, 3 assist, una stoppata subita) Ottima prova, in attacco, in difesa, a rimbalzo, sempre presente sui due lati del campo.

Diouf 6,5 (in 12’ 2/3 da due, 0/1 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 2 persa, una stoppata data). Segnali di ripresa.

Filippo Mazzoni

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su