Le pagelle. Diouf, c’è solo lui. Tucker carica a vuoto

Pajola 5,5 (in 29’ 1/2 da due, 1/1 da tre, 5 rimbalzi, una persa, un recupero, 5 assist). Parte forte con una tripla. Le percentuali non sono nemmeno malaccio. Ma capitan Futuro ha sempre avuto una grinta contagiosa. Ieri non s’è vista.

Cordinier 5 (in 28’ 3/6 da due, 0/1 da tre, 1/4 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, un assist). Con quel fisico e quei garretti potrebbe spaccare il mondo. O quantomeno le partite. Come ha fatto in tante altre occasioni. Non pervenuto.

Holiday 4,5 (in 17’ 0/2 da due, 0/2 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzo, un recupero). Mistero. La chiacchierata del lunedì aveva dato l’idea di un giocatore motivato, che avesse capito il mondo e la nuova realtà. Bocciato lui, e pure noi. Che lunedì ci siamo lasciati abbagliare dalla sua dialettica.

Shengelia 6 (in 27’ 6/9 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, 8 rimbalzi, una stoppata subita, 3 assist). Difficile dare un’insufficienza al guerriero georgiano. Perché lui è uno che non molla mai. Uno che lotta, sgomita e sbuffa. Solo che dovrebbe essere trascinante. A Torino si lascia trascinare dall’anonimato collettivo del compagni.

Diouf 6,5 (in 20’ 7/7 da due, 6/8 ai liberi, un rimbalzo, una stoppata, una persa, un recupero). Forse meriterebbe mezzo punto in più perché Momo costruisce una partita solida. Il migliore in attacco. Ma diventa difficile dare 7 a un giocatore quando una squadra – la Virtus, non un club qualsiasi – subisce così tanto.

Grazulis 4,5 (in 7’ 0/1 da due, un rimbalzo). C’è stato un tempo, nemmeno troppo lontano, quando gli stranieri facevano la differenza. Ma in positivo. Ancora una volta anonimo al limite del non pervenuto.

Belinelli 6 (in 16’ 1/2 da due, 2/5 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 2 assist). Il capitano fa il suo. Eguaglia anche il record di triple in Coppa Italia, 31 come David Moss. Ma è una magra consolazione.

Tucker 4,5 (in 18’ 1/3 da due, 1/3 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, un recupero, un assist). Carica a testa bassa. Quando fa così diventa deleterio. Diciamo che la sua valutazione fa il paio con chi – coach Ivanovic – insiste su di lui nel primo tempo.

Polonara 5 (in 15’ 1/6 da tre, 4/5 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, un assist). Achille contro Ettore (Messina). L’Iliade purtroppo non regala niente: stavolta se la ride Ettore.

Hackett 5,5 (in 16’ 1/1 da due, 1/1 da tre, 2/3 ai liberi, 2 assist). Una scossa, poco più. Anche da Daniel ci si aspetta sempre qualcosa di più.

Akele 6 (in 7’ un rimbalzo, un assist). Se la Virtus deraglia non è certo colpa sua. Sicuro, commette un fallo ingenuo. Però Nicola si sbatte. Impossibile addebitargli qualche responsabilità in una sconfitta che ha ben altri imputati.

a. gal.