Le pagelle. Dobric l’ultimo ad arrendersi

Belinelli 5,5 (in 19’ 01 da due, 27 da tre, un rimbalzo). Rappresenta la sintesi di questa partita con la V nera che solo alla fine prova a far vedere il suo potenziale.

Pajola 5 (in 18’ 02 da due, 13 da tre, 2 rimbalzi, 4 assist). Voto severo in una gara dove serviva la sua difesa, qualità che non è riuscito a mettere in campo.

Smith 5,5 (in 27’ 22 da due, 12 da tre, 33 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist). Vale quanto detto per Pajola con una differenza. Da un giocatore della sua esperienza ti aspetteresti un atteggiamento diverso.

Dobric 6 (in 20’ 44 da due, 14 da tre, 3 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). Fa tante buone cose, ma soprattutto cerca di infastidire gli avversari quando sono loro ad avere il pallone.

Mascolo 5,5 (in 5’ un assist). Lui è qui per affrontare partite come queste e metterci la voglia di chi vuole convincere il suo coach a dargli spazio anche altrove. Se quando è in campo semina dietro di sé qualche dubbio non va bene.

Cacok 5 (in 18’ 25 da due, 25 ai liberi, 4 rimbalzi). I lunghi atipici di Cremona se lo portano a spasso.

Shengelia 6 (in 25’ 56 da due, 01 da tre, 45 ai liberi, un rimbalzo, 3 perse, 3 recuperate, 2 assist). Anche lui fa vedere cosa bisognerebbe fare per portarla a casa ma, a differenza di altre volte, non riesce a trascinare i compagni.

Hackett 5,5 (in 5’ 01 da due, 01 da tre, 12 ai liberi, un assist). Si vede che non è in ordine dal punto di vista fisico.

Mickey 5,5 (in 22’ 47 da due, 02 da tre, 46 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 assist). Lui è un lungo atipico per cui in linea di principio non avrebbe dovuto incontrare difficoltà a marcare gli avversari e, invece, qualche spazio di troppo lo ha concesso.

Abass 6 (in 15’ 22 da due, 14 da tre, un rimbalzo, una persa, una recuperata, un assist). Prova a raddrizzare una partita nata storta e forse ci sarebbe riuscito se sul più bello non avesse perso un pallone importante.

Cordinier 5,5 (in 26’ 24 da due, 24 da tre, 34 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 2 assist). Cifre buone che non compensano una difesa modello Telepass.

m. s.