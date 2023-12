Le pagelle. Dunston, un vero professore

Lundberg 5 (in 18’ 23 da due, 05 da tre, 2 rimbalzi, 4 perse, 2 recuperate, 2 assist). Troppi errori per un giocatore che non ha le mezze misure, o indovina tutto oppure sbaglia anche le cose più elementari.

Belinelli 7 (in 22’ 25 da due, 410 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). Esce per cinque falli rendendo palese il suo dissenso per una serie di fischiate arbitrali poco comprensibili. Prima che perdesse le staffe si era confermato il solito punto di riferimento offensivo.

Smith 6,5 (in 15’ 22 da due, 13 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 3 assist). Buone cose, anche se dovrebbe metterci un po’ più di personalità.

Mascolo 5 (in 4’ una persa). In campo nel secondo quarto trascina i compagni nella rete difensiva di Milano.

Cacok 6,5 (in 16’ 12 da due, 8 rimbalzi, una persa, un assist). Una buona gara per chi gioca di istinto senza riuscire a disciplinare l’energia.

Shengelia 7 (in 30’ 514 da due, 01 da tre, 33 ai liberi, 5 rimbalzi, un assist). Le cifre potrebbero dare l’idea che questo voto sia eccessivo. Lo spazio di azione che è stato concesso ai suoi diretti avversari è stato molto largo, ma lui non ha fatto una piega e ha accettato la sfida.

Hackett 6 (in 26’ 23 da due, 12 da tre, 24 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 2 assist). La prova globalmente sarebbe stata discreta, ma è macchiata da almeno due errori che sono risultati capitali.

Polonara 6,5 (in 12’ 11 da tre, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist). Dimostra ancora una volta che il peggio è passato e sta a passi spediti recuperando la forma migliore.

Dunston 7 (in 23’ 22 da due, 12 da tre, 34 ai liberi, 5 rimbalzi, una recuperata). Mette la sua esperienza al servizio del gruppo facendo anche quelle che vengono chiamate le cose invisibili che mettono in risalto gli altri.

Abass 6 (in 7’ 12 da due, 11 da tre, 2 recuperate). Sale dalla panchina e si fa trovare pronto.

Massimo Selleri