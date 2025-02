Le pagelle. Holiday, un debutto da applausi

Cordinier 7 (in 20’ 2/4 da due, 2/4 da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, 4 assist) Solida prestazione, senza strafare in attacco e difendendo con grande attenzione.

Holiday 7,5 (in 21’ 2/2 da due, 2/4 da tre, 4/4 ai liberi, 2 rimbalzi, un assist) Esordio in serie A molto positivo. Entra e mette a segno subito una tripla, si ripete poco dopo contribuendo in maniera determinante al primo allungo nel secondo quarto e tornando come top scorer bianconero a quota 14.

Belinelli 6,5 (in 18’ 2/5 da due, 1/4 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzo, una persa, un assist) Soliti canestri pazzeschi per lui. Lo si vede meno, ma quando c’è lascia il segno.

Pajola 7 (in 21’ 2/4 da tre, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 7 assist) Regia, difesa, ma questo non è una novità per lui, ma poi ci mette un paio di belle triple una in avvio e una nella terza frazione di gioco a spezzare il tentativo di rimonta di Tortona.

Visconti 6,5 (in 6’ 1/1 da due, 1/1 da tre, un rimbalzo, una recuperata, un assist) Entra a partita finita, ma è perfetto dal campo.

Shengelia 6 (in 16’ 1/3 da due, 3/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 recuperate, 3 perse, 2 assist) Meno efficace che in altre sfide, ma stasera si può riposare.

Hackett 7,5 (in 19’ 4/4 da due, 1/3 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 assist) Ottima prestazione per lui sia in attacco che in difesa.

Grazulis 7 (in 21’ 2/2 da due, 2/2 da tre, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata, un assist) Ottime percentuali al tiro anche per lui.

Polonara 6,5 (in 21’ 2/3 da due, 0/1 da tre, 10 rimbalzi, 2 recuperate, 3 perse, 6 assist) Fa arrabbiare Ivanovic nel secondo quarto, ma riesce a rendersi utile con assist e rimbalzi.

Diouf 6,5 (in 17’ 3/6 da due, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 2 assist) Inizia benissimo la sfida, battagliando con Kamagate confermando le sue qualità.

Akele 6 (in 5’ 0/1 da due, un rimbalzo) Qualche minuto nel finale anche per lui nel finale quando la sfida è già decisa.

Tucker 7 (in 15’ 2/3 da due, 1/4 da tre, 4/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, un assist) Prestazione molto positiva per lui, salendo di tono nel secondo quarto.

