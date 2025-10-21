Le pagelle. Jallow ci prova,. Taylor sparisce. Vildoza lo imita
Taylor 5 (in 22’ 1/1 da due, 1/5 da tre, 3/3 ai liberi, un rimbalzo, 4 assist). Parte in quintetto,...
Taylor 5 (in 22’ 1/1 da due, 1/5 da tre, 3/3 ai liberi, un rimbalzo, 4 assist). Parte in quintetto, dà il massimo vantaggio alla Virtus. Poi scompare.
Edwards 5 (in 21’ 4/8 da due, 0/6 da tre, 4 rimbalzi, 2 perse, un assist). Litiga subito con gli arbitri. Questo lo manda fuori giri. E da tre, che sarebbe la sua specialità, solo ferri.
Jallow 6 (in 26’ 1/2 da due, 1/1 da tre, 4/4 ai liberi, un rimbalzo, una persa, un recupero). Il tedesco è quello che prova a dare la scossa.
Alston Junior 5 (in 22’ 1/3 da due, 2/4 da tre, un rimbalzo, una stoppata subita, 2 perse, un assist). Elegante. Ma in una serata così servono cattiveria e determinazione.
Diouf 5 (in 19’ 3/4 da due, 2/4 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse). Anche Momo si prende una serata di assoluto riposo.
Diarra 5 (in 4’ 1/2 da due, 3 rimbalzi, una persa). Pochi minuti. Il tempo per capire che non è serata.
Niang 5,5 (in 19’ 3/3 da due, 2/3 ai liberi, un rimbalzi, 2 perse, un recupero, un assist). Ci prova. Ma non è fortunato. E prosegue la sua mancanza di credibilità, momentanea, con la terna arbitrale di turno.
Pajola 5 (in 22’ 1/4 da due, 2 rimbalzi, 3 perse, 9 assist). Gli assist, certo. Anche una tripla. Ma il vero capitano ha una faccia diversa.
Vildoza 4,5 (in 10’ 0/1 da due, 0/2 da tre, 1/1 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, un assist). Torna per la prima volta al PalaDozza dopo i fatti della settimana scorsa. Non ci siamo.
Hackett 5 (in 11’ 2/2 da due,0/1 da tre, una persa). Comincia bene. Poi deraglia pure lui.
Akele 6 (in 19’ 2/5 da due, 1/1 da tre, 0/1 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 recuperi, un assist). Uno dei meno peggio. Ha una gran voglia di giocare e si vede.
Accorsi 6 (in 5’ 1/1 da tre, un assist). Entra nel terzo quarto. Risponde con una tripla. Non si può chiedergli di più.
a. gal.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su