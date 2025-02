Le pagelle. Male Pajola: non è la sua serata

Cordinier 6 (in 23’ 5/10 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, una persa, una recuperata, 5 assist). Gli manca un po’ di continuità, ma sono più i momenti in cui fa cose utili rispetto a quelli in cui pasticcia.

Belinelli 5 (in 8’ 0/1 da due, 1/3 da tre, una persa, un assist). In una gara del genere può stare in campo solo se con la precisione al tiro nasconde le difficoltà difensive, mentre è accaduto l’esatto contrario.

Pajola 5 (in 26’ 0/2 da due, 2 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 3 assist). Una gara in cui fa tanta fatica nelle due fasi gioco, come se avesse tirato il fiato.

Visconti 6 (in 2’ 1/1 da tre). Prima tripla in Eurolega, giusto celebrarla.

Shengelia 9 (in 29’ 10/14 da due, 2/3 da tre, 9/10 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, 3 assist). Semplicemente monumentale, qualsiasi altra parola è superflua.

Hackett 6 (in 22’ 1/3 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, una recuperata, 4 assist). Parte un po’ in sordina e poi cresce costantemente, confermando la solidità.

Grazulis 5 (in 21’ 3/3 da due, 1/2 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). Non è ancora il suo livello, appena fa qualcosa di buono perde il senso della gara e gli altri ne approfittano.

Morgan 6 (in 23’ 2/3 da due, 0/1 da tre, 7/8 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 recuperate, 2 assist). Nonostante sia alla prima esperienza nella massima competizione continentale, ha già trovato il modo per distinguersi.

Polonara 5 (in 14’ 1/1 da due, 3 perse). L’insufficienza sarebbe molto più grave se il suo curriculum non dicesse che è inciampato in una serataccia.

Diouf 5,5 (in 9’ 1/2 da due, 0/1 ai liberi, 4 rimbalzi). Gli avversari gli stanno prendendo le misure e lui soffre.

Akele 6 (in 10’ 1/2 da due, 3 rimbalzi). Buone cose per chi sta sempre più conquistando spazio.

Tucker 5 (in 14’ 0/3 da due, 0/1 da tre, un rimbalzo, una persa, una recuperata, un assist). Siamo ritornati nell’oblio con entrambi i piedi.

Massimo Selleri