Le pagelle. Mickey infallibile da tre punti

Cordinier 8 (in 20’ 56 da due, 22 da tre, 44 ai liberi, un rimbalzo, una persa, 3 recuperate, 2 assist). Gioca una partita semplicemente perfetta prendendosi cura di un osso duro come De Colo in difesa.

Lundberg 5,5 (in 11’ 02 da due, 02 da tre, un rimbalzo, una persa, un assist). Dopo tante buone prestazioni, in questa occasione è sembrato un po’ sotto tono.

Belinelli 7 (in 24’ 46 da due, 26 da tre, 22 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist). E’ un voto basso che rispecchia le sue cifre, ma non l’intelligenza con cui ha giocato il secondo tempo quando non ha forzato nulla.

Pajola 6 (in 16’ 01 da due, 13 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse, 4 assist). Pozzecco lo conosce bene essendo il suo ct in nazionale e ha messo in campo quelle due o tre cose che lo infastidiscono e lo mettono in difficoltà.

Smith 5,5 (in 3’ 11 da due). Il problema principale è che è venuto qui per giocare tanto e, invece, gioca poco. Questa prospettiva opposta lo ha mandato in tilt.

Dobric 6,5 (in 12’ 11 da due, 12 da tre, un rimbalzo, un assist). Buona prestazione, molto consistente in una giornata dove era necessario ragionare lui è stato tra quelli che più lo hanno fatto.

Cacok 6 (in 5’ 22 da due, 2 rimbalzi, una persa). Buone cose mescolate a sciocchezze. Sufficiente solo perché la squadra ha vinto.

Shengelia 7,5 (in 34’ 45 da due, 23 da tre, 44 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 4 assist). Prova da grande leader, ma questa non è più una novità.

Hackett 7 (in 13’ 33 da tre, 01 da due, 3 rimbalzi, 4 perse, 2 recuperate, 4 assist). Dopo aver giocato per tre quarti con il freno tirato, nel finale porta tutti a spasso con la sua regia.

Mickey 8 (in 21’ 15 da due, 33 da tre, 2 rimbalzi, una persa, un assist). Voto generoso dovuto al fatto che prende in considerazione solo il secondo tempo dove ha fatto la differenza.

Dunston 6,5 (in 17’ 14 da due, 4 rimbalzi, 2 perse, un assist). Preso di mira dagli arbitri non ha potuto fare la solita legna sotto canestro. Alla fine se la è cavata anche giocando di fioretto.

Abass sv (in 3’ 01 da tre).

Massimo Selleri