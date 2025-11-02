Le pagelle. Morgan, ciclone inarrestabile

Vildoza 7,5 (in 22’ 1/1 da due, 2/5 da tre, 4/4 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperi, 4 assist). L’argentino si lascia alle spalle dubbi, titubanze e paure. Canta e porta la croce. E dà la spinta giusta.

Edwards 7 (in 23’ 0/4 da due, 5/8 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, un recupero, 2 assist). Più i tiri sono difficili e meno tempo c’è da giocare e più lui si esalta. Si ritrova dopo due partite nelle quali aveva smarrito la diretta via.

Jallow 7 (in 25’ 2/5 da due, 1/2 da tre, 5 rimbalzi, un recupero, 2 assist). Non c’è bisogno di effetti speciali. E allora azzanna in difesa e gioca di sponda in attacco.

Alston Junior 7 (in 21’ 1/1 da due, 3/4 da tre, 3 rimbalzi). Bello da vedere, come sempre. Questa volta anche produttivo. E’ quello che deve capire di più dove è arrivato. Ma a Trento comprende tutto alla perfezione.

Diouf 7 (in 19’ 4/6 da due, 2/3 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). Non si tira mai indietro. E anche se il pallone scotta si prende le sue responsabilità.

Pajola 6,5 (in 18’ 1/3 da tre, 2/4 ai liberi, una persa, 2 recuperi, 7 assist). Ricordate il radar con cui trovava, a occhi chiusi, Belinelli? Funziona quasi meglio anche con Matt Morgan.

Hackett 6,5 (in 14’ 1/2 da due, 2/2 ai liberi, una persa, un recupero, 2 assist). Esperienza e personalità al servizio dei compagni. Sempre utile.

Morgan 7 (in 14’ 4/5 da due, 2/4 da tre, 3/3 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, un assist). Più punti segnati, 17, dei minuti che resta in campo. Quando è così potrebbe anche risolvere i problemi del traffico.

Diarra 7 (in 21’ 2/3 da due, 0/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 stoppate, una persa, un recupero). Il diamante grezzo cresce. Mica facile evitare le sue leve.

Saliou Niang 7 (in 18’ 5/7 da due, 0/1 da tre, 3/3 ai liberi, 5 rimbalzi, un recupero, 4 assist). Vince il duello a distanza con il fratello. Applaudito dal suo ex pubblico. Serata speciale.

Akele 6 (in 3’ 2 rimbalzi, un assist). Sempre sorridente. Sempre utile e al servizio degli altri.

Accorsi 6,5 (in 2’ 2/2 da due). Due canestri nemmeno facili. Il Cinno cresce.

a. gal.