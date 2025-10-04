LE PAGELLE. Morgan il più incisivo. Niang non trova spazio
Vildoza 5 (in 15’ 0/1 da due, 0/2 da tre, 2/2 ai liberi, una recuperata, 5 assist). Ottima fiammata nel...
Vildoza 5 (in 15’ 0/1 da due, 0/2 da tre, 2/2 ai liberi, una recuperata, 5 assist). Ottima fiammata nel finale di secondo quarto e poco altro.
Edwards 5 (in 25’ 3/12 da due, 3/4 da tre, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, un assist, 3 stoppate subite). Meglio dalla lunga distanza.
Pajola 6 (in 27’ 2/2 da due, 1/4 da tre, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata, una persa, 8 assist). Ottimo inizio, solita regia ma qualche distrazione di troppo.
Niang 5,5 (in 14’ 1/4 da due, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, un assist). Osservato speciale, trova poco spazio.
Smailagic 6 (in 21’ 2/3 da due, 0/2 da tre, 4/4 ai liberi, 3 rimbalzi, un assist). Punti, rimbalzi e sostanza sottocanestro, ma alla lunga però sparisce.
Alston Jr 6 (in 25’ 5/6 da due, 0/1 da tre, 5/5 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, un assist). Discreta prova in attacco, potrebbe far qualcosa in più in difesa.
Hackett 5 (in 10’ 0/1 da due, 0/1 da tre, 2 rimbalzi, 2 assist). Regia meno efficace rispetto ad altre volte.
Morgan 7 (in 22’ 7/9 da due, 3/7 da tre, 1/1 ai liberi, una recuperata, 3 perse). La sua accelerata nella seconda frazione riporta sotto la Virtus. Il migliore dei bianconeri.
Diarra 6 (in 8’ 2/2 da due, 0/1 ai liberi, 2 rimbalzi). Entra nel secondo tempo ci prova ma non basta.
Jallow 6,5 (in 30’ 4/5 da due, 1/2 da tre, un rimbalzo, una recuperata, 3 perse, 3 assist, una stoppata data, una stoppata subita). Solito eccellente lavoro oscuro anche da centro tattico, ma bene anche in attacco.
Diouf 5,5 (in 3’ 1/2 da due, 2 rimbalzi, una persa). Pochi minuti in cui non brilla.
Filippo Mazzoni
Continua a leggere tutte le notizie di sport su