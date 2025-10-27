Acquista il giornale
Le pagelle. Morgan si traveste da Edwards

Pajola sempre solido. Alston Junior su alti livelli. E Diouf regala spettacolo. Accorsi e Baiocchi, baby doc. .

di Redazione Sport
27 ottobre 2025
Pajola 7 (in 23’ 2/2 da due, 0/2 da tre, 5 rimbalzi, una stoppata, 2 perse, 4 recuperi, 6 assist). E’ in modalità Re Mida: trasforma in oro tutto quello che tocca.

Edwards 6,5 (in 23’ 1/1 da due, 1/3 da tre, un rimbalzo, una persa, un recupero, 3 assist). Sorride e guarda i compagni giocare. Non c’è bisogno delle sue magie.

Alston Junior 7,5 (in 28’ 6/8 da due, 2/5 da tre, 3/3 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, 2 assist). Gli serviva per trovare autostima e fiducia.

Akele 6 (in 13’ 0/1 da due, 1/1 da tre, 2 rimbalzi, un assist). Parte in quintetto. Sa sempre il fatto suo.

Smailagic 8 (in 25’ 4/5 da due, 2/2 da tre, 6/6 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 stoppate). Pressoché perfetto con uno straordinario 34 di valutazione. Si avvicina a Kaunas, dove sarà l’ex.

Diouf 7 (in 13’ 2/2 da due, 5/5 ai liberi, 2 rimbalzi, una stoppata, 3 assist). Partenze in palleggio, canestro, personalità. Momo cresce e non tradisce mai.

Morgan 7,5 (in 23’ 5/6 da due, 1/5 da tre, 6/6 ai liberi, un rimbalzi, una stoppata subita, 2 assist). Ormai è una gara tra lui e Carsen. Edwards penetra sfruttando muscoli, chili e potenza. Matt, che non ha lo stesso fisico, sfrutta la velocità. Il risultato è lo stesso. Fa canestro.

Hackett 6,5 (in 18’ 1/1 da due, 0/2 da tre, 3 rimbalzi, una persa, 2 assist). Un’altra prova d’esperienza. La rinuncia a Jallow gli dà più minuti come ala piccola.

Taylor 6 (in 17’ 0/3 da due, 1/3 da tre, 1/2 ai liberi, una persa). E’ il più sfortunato. Deve entrare al posto di Pajola. E se il capitano è uno dei migliori registi in circolazione, diventa difficile, per chi entra, non far rimpiangere l’originale.

Diarra 5,5 (in 8’ 0/1 da due, 3 rimbalzi, una persa). Un passo indietro. Ma minuti che servono.

Accorsi 6 (in 6’ 1/3 da tre, 2 assist). Tira senza paura: incoscienza e fiducia. Quello che serve a un tiratore.

Baiocchi 6 (in 3’ 2 rimbalzi e una stoppata). Non tira, ma prende rimbalzi e stoppa. Benvenuto.

a. gal.

