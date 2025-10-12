Le pagelle. Niang e Jallow, sempre utili

Pajola 6 (in 26’ 1/1 da due, 3/7 da tre, 2 rimbalzi, 5 perse, 3 assist). Bene fino a quell’incredibile palla persa che poteva chiudere il match per Udine. Deve essere più lucidpo.

Edwards 7,5 (in 29’ 2/6 da due, 6/11 da tre, 5/6 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, un recupero, un assist). Carsen, chi altri se no? Il piccolo Bulldozer che lo scorso anno giocava in Germania, ora se lo tiene ben stretto la Virtus.

Niang 6,5 (in 27’ 2/5 da due, 5/5 ai liberi, 5 rimbalzi, una stoppata, 2 perse, un recupero). Un diamante grezzo. Qualche ingenuità, d’accordo. Ma uno come Saliou vale tanto. E va fatto giocare.

Jallow 6,5 (in 27’ 2/3 da due, 1/1 da tre, 3/4 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, 2 assist). Opaco a Parigi, torna a splendere di luce propria. Anche in attacco.

Smailagic 5,5 (in 23’ 1/4 da due, 1/4 da tre, 1/2 ai liberi, 5 ri,balzi, 2 stoppate subite, 2 perse, un assist). Una tripla pesante, certo. Ma tante ingenuità. Qualche fallo rivedibile e quella stoppata finale (nei tempi regolamentari) che uno della sua esperienza non dovrebbe mai subire.

Vildoza 5,5 (in 19’ 2/2 da due, 0/2 da tre, 3/3 ai liberi, 3 perse, 2 recuperi, un assist). Una palla persa in coppia con Smailaigic. Non è da lui. Rivedibile.

Morgan 6 (in 15’ 1/2 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, un recupero, 2 assist). Ivanovic non gli dà tanti minuti. Lui fa il suo. Come sempre.

Akele 6,5 (in 22’ 1/3 da due, 0/3 da tre, 4 rimbalzi, una persa, 2 assist). Tiro ballerino, è vero. Ma è uno che sa il fatto suo. E si rende sempre utile.

Diouf 6 (in 9’ 2/2 da due, un rimbalzo, una persa, un assist). Ignorato o quasi. Forse non ha l’approccio con la cattiveria giusta, ma meriterebbe più considerazione.

Hackett 6 (in 20’ 0/2 da due, 0/1 da tre, 6 rimbalzi, una persa). A quasi 38 anni si scopre il miglior rimbalzista. In questa Virtus non sarà né la prima né l’ultima volta. Non solo esperienza.

Diarra 6,5 (in 8’ 1/2 da due, 3 rimbalzi, una stoppata). Altro diamante grezzo sul quale lavorare. Garantisce quella verticalità che gli altri lunghi non hanno. Il tempo è dalla sua parte. E dalla parte della Virtus.

a. gal.