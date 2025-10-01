Le pagelle. Niang schiaccia anche la paura

Pajola 7 (in 12’ 0/3 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, un assist). Capitano, leader e cuore del gruppo. Una sicurezza.

Edwards 7,5 (in 21’ 1/2 da due, 3/7 da tre, 3/4 ai liberi, un rimbalzi, 2 assist, 3 perse). Sembra un runningback quando attacca il canestro. Si presenta al PalaDozza con un gioco da quattro. Vi ricorda nulla anche se era a Casalecchio?

Jallow 7 (in 28’ 1/3 da due, 3 rimbalzi, una stoppata subita). Tira poco, ma dà equilibrio e difende. Davvero una grande intuizione della premiata ditta Ronci-Ivanovic.

Alston Junior 6 (in 14’ 1/1 da due, 2 rimbalzi, un assist). Il più acerbo. Ma si fa trovare pronto.

Smailagic 7 (in 21’ 2/4 da due, 1/4 da tre, 2/4 ai liberi, 4 rimbalzi, un assist, una persona, una stoppata data e 2 subite). Tavares è 220 centimetri? Lui è serbo. E non molla mai. Risponde nel migliore dei modi.

Niang 7,5 (in 26’ 6/8 da due, 4 rimbalzi, 3 assist, una persa, un recupero). La schiacciata del 68-61 vale per talento, esplosività e sfacciataggine il prezzo del biglietto.

Diouf 6,5 (in 11’ 2/6 da due, 3 rimbalzi, 2 assist, una persa, una stoppata). Meno brillante che in altre occasioni. Ma Momo è una sicurezza.

Morgan 7 (in 18’ 1/2 da due, 1/3 da tre, 2/3 ai liberi, un rimbalzo, un assist). Sbaglia il libero del tecnico a Scariolo. Non fallisce quelli che danno alla Virtus la certezza della vittoria.

Hackett 7 (in 12’ 1/1 da due, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, un assist). Play, guardia, ala piccola. Dove lo mette Dusko, lui si adegua. Tanta qualità per uno che l’Eurolega l’ha vinta davvero.

Vildoza 7,5 (in 15’ 2/4 da due, 2/4 da tre, 1/2 ai liberi, 2 eimbalzi, un assist, una persa, un recupero). Il riscatto. A Milano, forse aveva sbagliato tacchetti. Al PalaDozza mette in fila un gioco di prestigio da applausi.

Diarra 6,5 (in 7’ 2/3 da due, un rimbalzo, una persa). Debuttante a chi? Senza paura. Se è questo, la Virtus potrà divertirsi e divertire ancora

Taylor 6,5 (in 12’ 0/1 da due, 1/1 da tre, 2 assist, 2 perse). Come Aliou, con la differenza di ruolo e di centimetri. Prosegue il suo magic moment.

a. gal.