Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Basket
  3. Virtus
  4. Le pagelle. Niang schiaccia anche la paura

Le pagelle. Niang schiaccia anche la paura

Vildoza, giochi di prestigio. Jallow è una certezza. Hackett sa sempre cosa fare. E Diarra non trema mai.

di Redazione Sport
1 ottobre 2025
Virtus Bologna Basket

Virtus Bologna Basket

XWhatsAppPrint

Pajola 7 (in 12’ 0/3 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, un assist). Capitano, leader e cuore del gruppo. Una sicurezza.

Edwards 7,5 (in 21’ 1/2 da due, 3/7 da tre, 3/4 ai liberi, un rimbalzi, 2 assist, 3 perse). Sembra un runningback quando attacca il canestro. Si presenta al PalaDozza con un gioco da quattro. Vi ricorda nulla anche se era a Casalecchio?

Jallow 7 (in 28’ 1/3 da due, 3 rimbalzi, una stoppata subita). Tira poco, ma dà equilibrio e difende. Davvero una grande intuizione della premiata ditta Ronci-Ivanovic.

Alston Junior 6 (in 14’ 1/1 da due, 2 rimbalzi, un assist). Il più acerbo. Ma si fa trovare pronto.

Smailagic 7 (in 21’ 2/4 da due, 1/4 da tre, 2/4 ai liberi, 4 rimbalzi, un assist, una persona, una stoppata data e 2 subite). Tavares è 220 centimetri? Lui è serbo. E non molla mai. Risponde nel migliore dei modi.

Niang 7,5 (in 26’ 6/8 da due, 4 rimbalzi, 3 assist, una persa, un recupero). La schiacciata del 68-61 vale per talento, esplosività e sfacciataggine il prezzo del biglietto.

Diouf 6,5 (in 11’ 2/6 da due, 3 rimbalzi, 2 assist, una persa, una stoppata). Meno brillante che in altre occasioni. Ma Momo è una sicurezza.

Morgan 7 (in 18’ 1/2 da due, 1/3 da tre, 2/3 ai liberi, un rimbalzo, un assist). Sbaglia il libero del tecnico a Scariolo. Non fallisce quelli che danno alla Virtus la certezza della vittoria.

Hackett 7 (in 12’ 1/1 da due, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, un assist). Play, guardia, ala piccola. Dove lo mette Dusko, lui si adegua. Tanta qualità per uno che l’Eurolega l’ha vinta davvero.

Vildoza 7,5 (in 15’ 2/4 da due, 2/4 da tre, 1/2 ai liberi, 2 eimbalzi, un assist, una persa, un recupero). Il riscatto. A Milano, forse aveva sbagliato tacchetti. Al PalaDozza mette in fila un gioco di prestigio da applausi.

Diarra 6,5 (in 7’ 2/3 da due, un rimbalzo, una persa). Debuttante a chi? Senza paura. Se è questo, la Virtus potrà divertirsi e divertire ancora

Taylor 6,5 (in 12’ 0/1 da due, 1/1 da tre, 2 assist, 2 perse). Come Aliou, con la differenza di ruolo e di centimetri. Prosegue il suo magic moment.

a. gal.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su