Le pagelle. Ora chiamiamolo Milos Pajola

Pajola 8 (in 27’ 2/3 da tre, 1/2 ai liberi, 10 rimbalzi, 7 assist, 2 recuperi, 2 perse). Regale, sontuoso? Semplicemente fantastico. Un capitano che la Virtus deve tenere stretto. Sempre ispirato.

Edwards 8 (in 28’ 6/12 da due, 2/6 da tre, 4/6 ai liberi, 2 rimbalzi, un assist, 2 perse, 2 recuperi). Dialoga con gli arbitri perché, con quel fisico che ha, non concepisce che non gli fischino sempre fallo a favore. Battute a parte, fa sempre la cosa giusta. Bulldozer.

Jallow 7,5 (in 22’ 3/7 da due, 1/2 da tre, 0/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 assist, una persa). Nunn lo sognerà a lungo. Sogno poco piacevole, perché Karim per gli avversari è un incubo.

Alston Junior 7 (in 14’ 2/4 da due, 0/1 da tre, 2 assist, una persa, un recupero, una stoppata subita). Finalmente. Esce da quella che era una sorta di ’comfort zone’ e graffia.

Smailagic 7,5 (in 27’ 5/9 da due, 0/2 da tre, 4/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 recuperi, una stoppata subita ). In mezzo ai giganti di Grecia è il meno lungo di tutti. Ma non si vede il gap di centimetri. E anzi, lui si fa sentire.

Niang 7 (in 18’ 4/4 da due, 4 rimbalzi, 3 assist, una persa, un recupero). Due molle al posto delle gambe. E una pazienza infinita a prendere le cazziate di Dusko come fossero carezze.

Vildoza 7 (in 13’ 1/2 da due, 1/4 da tre, un rimbalzo, 3 assist, un recupero, una persa ). L’Eurolega esalta i talenti veri. L’argentino ci va a nozze.

Hackett 7 (in 24’ 0/1 da tre, 7 rimbalzi, 3 assist, un recupero, 3 perse). La carta di identità dice che ha quasi 38 anni. Il presente è che gioca con una foga e uno spirito da ragazzino.

Diouf 7 (in 13’ 4/5 da due, 3 rimbalzi, una persa, una stoppata). Beh, che dire. Momo non è timido. E in questa Virtus magari gioca meno. Ma quando è in campo si fa sentire.

Morgan 7 (in 14’ 2/4 da due, 3/4 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, un assist, 2 stoppate subite). Re Mida, con qualche incertezza. Dopo aver inseguito Edwards, forse la Virtus scopre di avere due punte di livello.

Taylor sv (28 secondi). Lanciato nella mischia a fine primo tempo. Sempre sorridente. Così come il non entrato Akele. I grandi gruppi sono fatti così.

a. gal.