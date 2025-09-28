Le pagelle. Pajola, che assist. Edwards brilla subito. Jallow è un mastino. Da rivedere Vildoza
Pajola 6,5 (in 31’ 2/2 da due, 2/6 da tre, 3/5 ai liberi, 7 rimbalzi, 3 perse, 2 recuperi, 6 assist). Un assist immaginifico, stile Teodosic. E tante cose utili. Imprescindibile.
Edwards 7 (in 29’ 4/7 da due, 4/12 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzi, 4 perse, un recupero, 3 assist). Ci mette un quarto, il primo, a prendere le misure. Poi è un caterpillar. Meritava maggior fortuna.
Niang 6,5 (in 27’ 6/9 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, un assist). Diamante grezzo, ma che può vivere di luce propria. Un errore nel finale non inficia una prova energica. La Virtus punta su di lui.
Jallow 6,5 (in 29’ 1/2 da due, 3 rimbalzi, 2 recuperi, un assist). Le cifre non gli rendono giustizia. Difende, ci mette il fisico ed è al servizio dei compagni. Poi dovrà cercare qualche tiro in più per non essere ’battezzato’.
Smailagic 6 (in 21’ 3/3 da due, 0/2 da tre, 4/4 ai lberi, 3 rimbalzi, un recupero, 3 assist). Due mani d’oro. In difesa, però, deve migliorare e non poco. Ivanovic si farà sentire.
Morgan 5 (in 15’ 3/5 da due, 0/5 da tre, 2/5 ai liberi, 2 rimbalzi, un recupero, 2 assist). Quando Matt non infila nemmeno una tripla difficilmente aiuta i compagni. E’ così anche questa volta.
Diouf 5,5 (in 26’ 2/5 da due, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 stoppate, una persa, 2 recuperi, 3 assist). Peccato veniale, di gioventù. Bastava arpionare il pallone servito da uno sbilanciato Pajola per chiudere i conti.
Hackett 6 (in 11’ 0/1 da te, un rimbalzo, un recupero, un assist). E’ un diesel. La sua esperienza sarà utile.
Vildoza 5,5 (in 15’ 0/1 d due, 0/1 da tre, 3/5 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, un assist). Un po’ spaesato. Scivola sul parquet come un calciatore che abbia sbagliato tacchetti.
Alston Junior 6 (in 21’ 2/3 da due, 2/4 da tre, un rimbalzo, un recupero). Leggerino, ma le sue triple alla lunga serviranno.
a. gal.
