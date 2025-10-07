Le pagelle. Pajola dà l’esempio. Morgan si accende. Edwards prosegue. Niang, che giocate

Acquista il giornale
di FILIPPO MAZZONI
7 ottobre 2025
Edwards 6,5 (in 22’ 1/2 da due, 3/7 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, un recupero, una persa, 4 assist). Aspetta che la partita arrivi a lui e sforna assist.

Pajola 7 (in 21’ 2/5 da tre, 3/4 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 6 assist). Assist e difesa.

Niang 7 (in 18’ 4/5 da due, 1/2 da tre, 4 rimbalzi, 2 perse, un assist). Limitato dai falli, ma quando è in campo si vede.

Smailagic 7 (in 22’ 2/3 da due, 3/6 da tre, 3 rimbalzi, 2 assist, una recuperata, 2 perse). Sostanza e qualità.

Taylor 6 (in 19’ 0/1 da due, 2/4 da tre, 1/2 ai liberi, 6 assist). Sempre pronto.

Alston Junior 7 (in 25’ 4/7 da due, 1/1 da tre, 4/6 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata, una persa, 2 assist). Buona prova.

Hackett 6 (in 11’ 0/1 da tre, 3 rimbalzi). Normale amministrazione.

Morgan 6,5 (in 18’ 2/2 da due, 3/4 da tre, 3/3 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 2 assist, una stoppata subita). Tanti punti in pochi minuti.

Jallow 7,5 (in 29’ 4/4 da due, 0/2 da tre, 3/6 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 recuperate, 4 assist). Il migliore.

Diouf 6,5 (in 17’ 5/10 da due, 5 rimbalzi). Solido.

© Riproduzione riservata

