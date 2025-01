Le pagelle. Pajola diventa un’arma totale

Cordinier 5,5 (in 15’ 0/1 da due, 0/1 da tre, 0/1 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, 2 assist). Scarico come ultimamente gli capita di essere, durante l’incontro riceve un’ammaccatura che lo limita.

Belinelli 8 (in 19’ 5/7 da due, 2/6 da tre, 3/3 ai liberi, una recuperata, un assist). Ottimo terminale offensivo, Ivanovic gli sta facendo ritrovare il modo per esprimere il suo talento.

Pajola 8 (in 31’ 2/4 da due, 2/6 da tre, 4 rimbalzi, 3 perse, 4 recuperate, 8 assist). Bene in regia, in difesa e nelle soluzioni personali. Se si conferma su questi binari in campionato sarà un valore aggiunto.

Clyburn 7 (in 7’ 1/1 da tre, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist). Partito bene deve abbandonare immediatamente il campo.

Hackett 7,5 (in 29’ 0/2 da due, 3/6 da tre, un rimbalzo, 3 assist). Anche lui fa tante buone cose a dimostrazione di come stia ritrovando la giusta forma fisica.

Grazulis 6,5 (in 24’ 0/4 da due, 2/2 da tre, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, 2 assist). E’ un giocatore che fino a quando si gioca nel piano partita fa fatica, ma quando la gara vira sulle soluzioni individuali diventa decisivo. Da questa analisi dipendono le cifre negative nel tiro da due e quelle positive nelle altre caselle.

Polonara 7 (in 24’ 0/1 da due, 2/3 da tre, 3 rimbalzi, una persa, un assist). Anche lui sta ritrovando il modo di esprimere quello che è capace di fare. Era un ex che qui ha lasciato un ottimo ricordo e ci teneva a fare bene.

Diouf 7 (in 14’ 3/4 da due, 2/4 da ai liberi, 2 rimbalzi). Unico centro di ruolo Ivanovic non può spremerlo, ma quando è in campo diventa una sicurezza.

Akele 6,5 (in 17’ 1/2 da due, 3 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, un assist). Gioca tanto rispetto al solito e si fa trovare pronto dando sempre l’impressione di meritare qualcosa in più.

Tucker 6,5 (in 14’ 2/3 da due, 0/1 da tre, 3 rimbalzi, una persa). Avendo deciso di rimanere il nuovo allenatore non lo ha messo ai margini, ma sta cercando di valorizzarlo. Risponde presente.

Massimo Selleri