Le pagelle Shengelia, il leader perfetto

Cordinier 6,5 (in 26’ 37 da due, 02 da tre, 12 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 2 assist). Non sempre riesce a canalizzare nel modo giusto la sua energia.

Lundberg 6 (in 12’ 04 da due, 01 da tre). Per come si è incartato dovrebbe essere insufficiente, ma un parziale riscatto è arrivato in uno dei momenti decisivi della gara.

Belinelli 8 (in 20’ 14 da due, 33 da tre, 66 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 2 assist). Parte limitato dai falli, poi si scatena tirando fuori la solita partita perfetta tipica di quando si arrabbia.

Pajola 8 (in 28’ 14 da tre, 3 rimbalzi, 3 assist). Le cifre non sembrano entusiasmanti, ma ha diretto benissimo tutta l’orchestra e ha infilato il canestro che ha spento le ultime speranze dell’Efes di mettere a segno il colpaccio.

Smith 7 (in 18’ 33 da due, 23 da tre, 4 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse). Una precisione al tiro da incorniciare per chi sta finalmente trovando la giusta confidenza con i compagni.

Dobric 7,5 (in 17’ 34 da due, 01 da tre, 12 ai liberi, una persa, 4 recuperate, 2 assist). Ha fatto cose importantissimo confermando che il suo soprannome è più che azzeccato. Come Cobra ha contribuito a sferrare il colpo del ko.

Cacok 7 (in 5’ 22 da due, 5 rimbalzi, una persa, un assist). Cattura un rimbalzo al minuto e poi ha messo due canestri dal peso specifico notevole.

Shengelia 8,5 (in 31’ 59 da due, 03 da tre, 5 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, 6 assist). Semplicemente più che perfetto, nonostante non abbia messo a segno nessuna delle tre triple tentate.

Mickey 6,5 (in 17’ 25 da due, 13 da tre, 35 ai liberi, 4 rimbalzi, un assist). A macchiare la sua buona prova c’è qualche errore di troppo dalla lunetta.

Dunston 8 (in 21’ 78 da due, 6 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). Da ex ha fatto capire all’Efes che, forse, si sono sbarazzati di lui troppo in fretta. Bravo chi l’ha portato qui non guardando alla carta di identità.

Abass 6 (in 5’). Impiegato nel secondo tempo non lascia traccia. Sarebbe insufficiente, ma in una serata come questa non si possono dare dei 5.

m. s.