Le pagelle. Shengelia resta troppo solo

Hackett 5,5 (in 19’ 2/2 da due, 0/1 da tre, 5 rimbalzi, un recupero, 2 perse). Qualche guizzo. Ancora non è il Daniel che serve alla Virtus.

Cordinier 5 (in 21’ 2/6 da due, 4/4 ai liberi, 3 rimbalzi, un assist, 2 perse). Freno a mano tirato: soprattutto in Europa il suo atletismo dovrebbe fare la differenza.

Holiday 5 (in 18’ 0/1 da due, 1/4 da tre, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 assist, un persa, un recupero, una stoppata subita). Un bell’assist per coinvolgere i compagni. Ma anche tanti tiri sbagliati dalla lunga distanza. Quasi facesse fatica a capire le misure europee.

Shengelia 6,5 (in 24’ 6/9 da due, 1/2 da tre, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 assist, una persa, un recupero). Toko è una certezza. Se c’è lui, la Virtus ha sempre una spalla sulla quale confidare quando la situazione si complica.

Zizic 5 (in 16’ 1/3 da due, 3/6 ai liberi, 2 rimbalzi, un assist, una persa, una stoppata subita). Pourier è un brutto cliente. Ma lui avrebbe i centimetri per farsi valere.

Morgan 6 (in 21’ 3/5 da due, 1/5 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, una stoppata subita). Attacca sempre con la baionetta tra i denti: quando il pallone entra va tutto bene. Quando esce...

Diouf 5 (in 19’ 2/3 da due, un assist, una persa, una stoppata). Giudizio ingeneroso? Mah, un pivot che resta in campo 19 minuti e non raccoglie nemmeno un rimbalzo...

Polonara 5,5 (in 16’ 1/1 da due, 0/3 da tre, un rimbalzo, un recupero, una stoppata). Ancora troppo alterno. Ma arrivava da due partite di stop.

Pajola 6 (in 23’ 3/6 da due, 4 rimbalzi, 4 assist, una persa, un recupero, una stoppata). Capitan Futuro parte bene. E quando trova il canestro da tre, la Virtus prende fiducia.

Akele 6 (in 20’ 2/2 da due, 0/1 da tre, un rimbalzo, una persa, una stoppata subita). Non si tira mai indietro e si fa valere fino in fondo.

Grazulis 5 (in 2’ 0/1 da due, 0/1 da tre). Fa sempre tanta fatica.

a. gal.