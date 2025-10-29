Le pagelle. Smailagic e Morgan i più reattivi

Pajola 5,5 (in 15’ 0/1 da due, 0/1 da tre, un rimbalzo, 5 assist, una persa). Da lui, ormai, ci si aspetta solo il meglio. Stavolta, però, non incide mai.

Edwards 5 (in 18’ 4/8 da due, 0/6 da tre, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 stoppate subite). Ringhia, sbuffa in difesa. Ma dovrebbe cantare in attacco. Dove invece è spuntato.

Jallow 6 (in 36’ 0/1 da due, 0/1 da tre, 0/2 ai liberi, 9 rimbalzi, 2 assist, 3 recuperi, 2 perse). Il fedelissimo di Dusko risponde presente alla voce rimbalzi. Ma il riposo di domenica non pare averlo aiutato.

Alston Junior 5 (in 14’ 1/1 da due). Di solito è quantomeno bellino da vedere. In Lituania, invece, esce la versione anonima.

Smailagic 6,5 (in 24’ 1/2 da due, 2/3 da tre, 4/4 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 assist, un recupero). E’ un ex e ci tiene a fare bene. Sta in campo con personalità. Ma non basta.

Hackett sv (in 3’ un rimbalzo). Entra quasi subito. Ma non basta per lasciare il segno.

Niang 6 (in 20’ 3/5 da due, un rimbalzo, un assist, una persa, un recupero, una stoppata subita). Qualche ingenuità. Ma è reduce da un attacco febbrile e, in Europa, a questi livello, è un de debuttante.

Vildoza 5 (in 9’ 1/3 da due, 10/1 da tre, un rimbalzo, un recupero, 2 perse, una stoppata subita). Lui l’Eurolega la conosce bene. Ma si lascia asfaltare senza trovare mai la spinta giusta.

Diouf 6,5 (in 18’ 3/4 da due, 3/4 ai liberi, 2 rimbalzi, un assist, 2 perse, una stoppata). Un atteggiamento sempre zen e serioso. Ma sa sempre cosa fare al momento giusto.

Morgan 6,5 (in 25’ 5/8 da due, 1/4 da tre, 6/7 ai liberi, 2 rimbalzi, un assist, una stoppata subita). Prova, con ottimi risultati, a fare la controfigura di Edwards. Più che controfigura, in realtà, è la bella copia. Ma non è sufficiente. Anche se è proprio lui a segnare il canestro della speranza sul 58-54.

Taylor 6 (in 18’ 0/1 da due, 2/4 da tre, un rimbalzo, 3 assist, una pesa). Un momento di trance agonistica con un paio di triple. Ma non riesce quasi mai a far giocare i compagni come vorrebbe e dovrebbe.

