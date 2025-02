Le pagelle. Tucker, la versione migliore

Hackett 6 (in 13’ 2/3 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo, una persa, 2 recuperi). E’ sulla strada del recupero a tempo pieno.

Tucker 7 (in 27’ 4/6 da due, 1/5 da tre, 0/1 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 assist). Litiga con il canestro dalla lunga distanza. Ma se Ivanovic lo lascia in campo per 27’, al di là delle assenze, significa che ha imboccato la via migliore.

Cordinier 6,5 (in 26’ 3/4 da due, 1/2 da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 recuperi, 2 assist). Sempre importante nel contesto del gruppo.

Shengelia 8 (in 30’ 7/9 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, 10 rimbalzi, 3 perse, 2 recuperi, 5 assist). Pare che a fine gara il servizio di pulizie gli abbia chiesto di dare anche lo straccio. Ha sistemato un paio di lampadine ed è andato via contento: imprescindibile.

Diouf 6,5 (in 22’ 4/5 da due, 5/7 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse, 2 recuperi). Sotto canestro c’è e non si tira mai indietro

Grazulis 6 (in 17’ 1/3 da due, 1/5 da tre, 4 rimbalzi, una stoppata, un assist). Come Penelope, fa e disfa. Ma si fa sentire.

Morgan 7 (in 22’ 0/1 da due, 4/8 da tre, 3/3 ai liberi, un rimbalzo, una persa, 3 assist). Quando carica a testa bassa è uno spettacolo. Quando si accende da tre ancora meglio.

Pajola 6 (in 22’ 0/1 da due, 1/5 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzo, 2 assist). Capitan futuro non si tira mai indietro. E ha capito che anche quando il tiro non funziona, ci deve provare. Per non essere battezzato dalle difese avversarie.

Polonara 6 (in 7’ 0/1 da tre, un rimbalzi, 2 assist). Una serata ombra. L’ombra di Shengelia, ma è Toko che si prende tutta la scena.

Belinelli 6 (in 10’ 1/1 da due, 1/4 da tre, un rimbalzo, 2 assist). Festeggia le 350 in serie A. Tra un po’ saranno 39 anni. L’intesa con Pajola ormai è da manuale della pallacanestro. I due si trovano a meraviglia

Akele sv (4’). Ci prova, ma stavolta non riesce a sporcare in qualche modo il suo tabellino.

a. gal.