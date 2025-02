Le pagelle. Tucker, una spalla per Shengelia

Hackett 5 (in 17’ 2 rimbalzi, un recupero, 3 assist). I play di Parigi attaccano il canestro e segnano spesso e volentieri. Daniel non prova nemmeno una conclusione. A questi livelli, non si può.

Cordinier 6,5 (in 28’ 7/8 da due, 0/3 da tre, 1/3 ai liberi, 6 rimbalzi, un recupero, 2 perse, 3 assist). Come sempre tra i migliori. Anche se pesano e non poco i liberi falliti alla fine.

Holiday 5,5 (in 14’’ 0/1 da due, 1/4 da tre, 3 rimbalzi, 2 recuperi, una persa). E’ ancora un Ufo, nel senso di un oggetto volante non identificato. Deve capire la squadra. Ed essere compreso dai compagni.

Shengelia 7 (in 29’ 7/11 da due, 3/4 ai liberi, 5 rimbalzi, un recupero, 4 perse, 2 assist). Canta e porta la croce come sempre. Il problema è che quando è stanco, poi, tende e perdere palloni,

Grazulis 5,5 (in 23’ 2/3 da due, 1/2 da tre, 3 rimbalzi, una persa). Non cambia spartito, un’azione bene, l’altra no. E fatica a tenere stretto il pallone.

Pajola 6 (in 25’ 1/3 da due, 0/3 da tre, 5 rimbalzi, un recupero, 4 perse, 2 assist). Generoso, come sempre. Due falli dopo pochi minuti, si gestisce con grande intelligenza.

Polonara 6 (in 20’ 0/2 da due, 1/4 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). Pure lui a corrente alternata. Non riesce a essere continuo.

Morgan 6 (in 13’ 2/3 da due, 0/2 da tre, 2 rimbalzi, una persa, 2 assist). Carica a testa bassa, perché fa parte del suo dna. Ma se non entra il tiro dalla lunga distanza allora diventa tutto molto più difficile.

Tucker 6,5 (in 14’ 1/2 da due, 3/3 da tre, 3/3 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, un assist). Con il senno di poi, avrebbe meritato un minutaggio più corposo. Quando si fa il corri e tira, va a nozze.

Diouf 6 (in 6’ 2/3 da due, una persa, un assist). Dimenticato Tucker, certo. Ma anche Diouf, forse, avrebbe meritato maggiore considerazione. Perché Grazulis non è che faccia sfracelli.

Belinelli 6,5 (in 10’ 1/3 da due, 2/3 da tre, una persa, un assist). Il momento migliore della Virtus, quando trova le sue triple.

a. gal.