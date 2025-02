L’eurolega. Si riparte il 28 con l’Olympiacos

Tra Coppa Italia e impegni per la Nazionale, la Virtus avrà qualche giorno per tirare il fiato. O meglio, per lavorare in palestra agli ordini di Dusko Ivanovic. Poi, dal 28 febbraio, riprenderà anche l’Eurolega. E alla Segafredo Arena arriverà il cliente peggiore di tutti, perché l’Olympiacos Pireo guida la classifica. Poi, il 2 marzo, ecco di nuovo il confronto più atteso, quello con l’Olimpia Milano. Trasferta a Istanbul, il 7 marzo, nella nuova casa di Luca Banchi, poi altri due match interni. Il 9 in casa con la capolista Trento e il 13 contro il Real Madrid.

Poi in rapida successione arriveranno cinque trasferte consecutive: Napoli (16), Maccabi (a Belgrado, il 20), Trieste (23), Stella Rossa (ancora Belgrado, il 26) e Alba Berlino (28). Per rivedere la Virtus alla Segafredo Arena bisognerà attendere il 30 (derby della via Emilia con Reggio). Di nuovo Milano, ma questa volta per l’Eurolega, il 4 aprile in Fiera.