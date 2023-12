L’INIZIATIVA natalizia DEL PRESIDENTE ZANETTI. Ecco il ’Christmas Pack’ per abbonati e non per vedere le partite contro Pesaro e Monaco

A cavallo di Capodanno alla Segafredo Arena arriveranno prima Pesaro, nella serata di sabato 30 dicembre e poi mercoledì 3 gennaio toccherà al Bayern Monaco visitare la V nera per quella che sarà la prima partita dei bianconeri nel 2024.

Per queste due gare casalinghe durante le festività natalizie, il club del presidente Massimo Zanetti ha pensato ad un "Christmas Pack", vale a dire un pacchetto che include gli impegni contro marchigiani e tedeschi ad un prezzo più che conveniente rispetto al costo del singolo biglietto. Anche per il "Christmas Pack", così come per la normale biglietteria, è previsto un prezzo dedicato agli abbonati della stagione e un prezzo dedicato ai non abbonati. E’ possibile acquistare questo pacchetto sia nella sede della società bianconera sia attraverso il circuito vivaticket.