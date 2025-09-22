Marco Belinelli è il nuovo ambasciatore Virtus

Bologna 22 settembre 2025 - Marco Belinelli è il nuovo Brand Ambassador e Basketball Advisor Virtus. Lo aveva anticipato il presidente Massimo Zanetti, oggi è arrivata la conferma, Belinelli entra a tutti gli effetti nello staff dirigenziale bianconero. Capitano delle ultime 4 stagioni bianconere, bandiera che ha alzato trofei a livello internazionale e nazionale tra cui anche lo scudetto numero 17 conquistato nel giugno scorso, il nativo di san Giovanni in Persiceto in Virtus sarà Brand Ambassador e Basketball Advisor, occupando un ruolo di consulenza per l’area istituzionale, commerciale e l’area sportiva del club bianconero. Lasciato il campo, dopo aver vinto in Italia, in Europa e oltre oceano, unico italiano a vincere l’anello Nba, Belinelli inizia in bianconero la sua carriera dirigenziale e di uomo immagine del marchio Virtus. Un nuovo impegno professionale, non più in campo, ma altrettanto importante per il presente e per il futuro del club bianconero.

Il comunicato Virtus

“Il presidente di Virtus Olidata Bologna Massimo Zanetti comunica che Marco Belinelli continuerà a far parte della società in qualità di Brand Ambassador e Basketball Advisor. Il capitano delle scorse 4 stagioni, che a giugno ha alzato al cielo lo scudetto numero 17 della Virtus, ricoprirà un ruolo di consulenza per l’area istituzionale, commerciale e l’area sportiva del club bianconero”.