Marco non ha ancora ufficializzato il ritiro: da San Antonio, però, un post che porta in questa direzione. Belinelli, altro indizio dagli Spurs : "La tua, una fantastica carriera»

"Hai iniziato e finito in Italia, siamo contenti che tu abbia fatto una tappa a San Antonio. Congratulazioni per la fantastica carriera, sarai sempre un campione". Un post dei San Antonio Spurs dedicato a Marco Belinelli, svela ancor prima delle parole ufficiali, quello che sembra essere ormai il futuro del campione di San Giovanni in Persiceto: un futuro lontano dal campo.

A caldo nel dopo partita della sfida tricolore vinta sul parquet di Brescia, Beli si era lasciato andare alla conferma che quest’ultimo scudetto poteva essere la classica ciliegina sulla torta di una carriera di altissimo livello che ha visto l’ala bianconera partire dalle Due Torri (in maglia Fortitudo), volare in America, dove ha vinto l’anello Nba proprio con gli Spurs (fin qui unico italiano nella storia a riuscire in questa impresa) e tornare di nuovo a Bologna a chiudere da grande protagonista. Beli ha anche sottolineato di volersi prendere qualche giorno per riflettere a mente fredda, per pensare al proprio futuro e a quello che sarà il suo domani, in campo o non. "Non ho più nulla da dimostrare. Ho vinto lo scudetto appena tornato, l’ho rivinto adesso, vorrei aspettare un attimo ma potrebbe essere davvero il termine della mia carriera", aveva detto a pochi minuti dallo scudetto conquistato.

L’impressione è che quello di quest’anno sia stato "The Last Dance" per Beli e per una Virtus che cambierà tanto nella prossima stagione. I bianconeri ripartiranno con lo scudetto tricolore sul petto, ma senza i loro leader Shengelia, Cordinier, e senza un altro caposaldo del proprio spogliatoio il capitano Marco Belinelli, un campione che ha scelto il modo migliore, da vincente, per chiudere la sua lunga e ricca di successi, carriera sportiva.

Filippo Mazzoni