Martedì raduno alla Porelli, serve un lungo per allenarsi. Il club scherza su X con l’Inter: "Il vero Diouf non è in vendita». Sotto canestro arriva McCormack. Ma l’ex Alba resterà solo un mese

Martedì, in mattinata, il raduno alla palestra Porelli. Per chi non è in Nazionale. Ma in palestra potrebbe esserci un giocatore in più. Si tratta di David McCormack, 26 anni, 208 centimetri per 113 chili. Transitato per Milano e poi approdato all’Alba, McCormack è stato invitato dalla Virtus per avere sotto canestro un lungo vero.

Con Diouf in nazionale (come Akele) e in attesa di Smailagic, la Virtus, per allenarsi, ha bisogno di un lungo. E McCormack arriverà per questo. Se poi sarà tanto bravo da trasformare la chiamata in un contratto vero e proprio, lo scopriremo più avanti. Il club tiene monitorato il mercato e non ha avuto risposte, per ora, da Kai Jones (con la possibilità che questa sia una strada ormai chiusa).

C’è tanta Virtus anche sui social. A cominciare, a sua insaputa, di Momo Diouf. L’Inter, nel senso della squadra di calcio, prende Andy Diouf? Beh, il club bianconero pubblicato un tweet scherzoso con tanto di foto di Momo. "Il vero Diouf non è in vendita".

Effetti di un mondo sempre più social e globalizzato. Impazza, su Instagram, la foto di Marco Spissu, che in Virtus ricordano bene tra i protagonisti della promozione in serie A nel 2017.

Spissu ha la maglia della nazionale è il tradizionale numero 0 che lo accompagna da sempre. Marco, però, si strappa di dosso la maglia azzurra. Non è un delitto di lesa maestà, anzi.

Sotto la canotta azzurra ce n’è un’altra identica. Solo che ha il numero 33. Proprio così: Spissu è uno degli azzurri più legati ad Achille Polonara. E per questa edizione degli Europei ha deciso di abbandonare il numero preferito per optare per quello che, da sempre, accompagna Achille che, colpito da leucemia, ha terminato il secondo ciclo di chemio a Valencia. Achille che potrebbe diventare un ambasciatore del mondo Virtus, così come Marco Belinelli, che lunedì si è ritirato ufficialmente dal basket giocato.

Quando una leggenda si ritira, è tradizione organizzare una partita d’addio. La Virtus vorrebbe dedicarla all’ex capitano. Resta da capire la tempistica, perché in stagioni come quelle attuali – i giocatori che fanno l’Eurolega finiscono per disputare una novantina di gare solo con la maglia del club – non è semplice trovare l’intervallo giusto, per avere tanti campioni che possano rendere omaggio al campione di San Giovanni.

