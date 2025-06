Milano domina gara-due contro Virtus: decisivi i rimbalzi e la strategia di Messina

Milano sale di livello, la Virtus no e così l’Olimpia si impone in gara-due. La differenza tra le squadre sta nel computo dei rimbalzi che nel primo match aveva premiato la Virtus, nel secondo, invece, è tutto per i biancorossi di Ettore Messina.

"C’è poco da dire, Milano ha giocato meglio – conferma Dusko Ivanovic – mettendoci più energia, più aggressività. Noi invece non abbiamo trovato le giuste opzioni in attacco, ripeto hanno giocato meglio di noi".

Per il coach montenegrino è mancata sopratutto la pazienza. "Mancava energia? La realtà dei fatti è che ci è mancata invece la pazienza più che l’energia. In stagione è capitato spesso di giocare ogni due giorni. La verità è che quando abbiamo avuto l’occasione di riportarci a ridosso, in quei momenti importanti abbiamo perso palla e loro ci hanno subito tornati a distanziare, ripeto dovevamo avere maggiore pazienza".

Adesso la sfida si sposta a Milano per gara 3 in programma giovedì. "Nulla è compromesso, siamo 1-1. Scenderemo in campo per vincere, cercando di metterci ancora più concentrazione e maggiore pazienza".

Infine Ivanovic parla di Will Clyburn uscito a metà terza frazione. "Non sappiamo cosa sia. Dovrebbe essere un problema muscolare, ma dobbiamo aspettare gli esami strumentali di controllo (in programma questa mattina, ndr) che ci diranno quale è la sua reale situazione".

Per una Virtus già corta e che fatica a segnare, essere costretta a fare a meno giovedì di Clyburn, uno dei principali terminali offensivi, renderebbe ancor più difficile e ardua la montagna da scalare.

Filippo Mazzoni