Moretti e la ’lode’ scudetto. "Attendevo una reazione, ma la Virtus di Taylor ha fatto un capolavoro»

di Alessandro Gallo

Moretti, come sta?

"Bene, grazie".

Allena a Torino, ma abita...

"Ormai da alcuni anni ho scelto Castel San Pietro. A Bologna sono di casa".

Ha saputo di Polonara?

"Come tutti, faccio il tifo per lui".

Lei, una vita fa...

"Mi fu diagnostica una ipoplasia midollare autoimmune. Un problema del sangue. Diverso, ma serio".

Tradotto per chi non ha cognizione mediche?

"I globuli bianchi si erano praticamente azzerati".

Un lungo ricovero?

"Rimasi quarantacinque gironi a Milano. Non feci la chemio, ma alcuni miei ’colleghi’ di ospedale, ricoverati come il sottoscritto, salutarono anzitempo questo mondo. Un periodo duro".

E lei?

"Mi andò bene. Niente chemio, solo trasfusioni di sangue. Alla quinta sacca, mi ripresi. Per questo mi sento vicino ad Achille. E sono sicuro che ne verrà fuori".

Mai allenato Achille?

"No, mi sarebbe piaciuto, perché è un combattente nato".

Lei di nuovo in A2, dopo una vita.

"Avevo fatto tre mesi a Cremona, ma ero finito un po’ ai margini".

Adesso a Torino.

"Appunto, bell’ambiente. Seguo i giocatori. Sono felice".

La Virtus?

"Contento, e tanto, per quello che ha fatto".

Se l’aspettava?

"Dopo gara-due contro Milano, dissi che mi sarei aspettato una reazione d’orgoglio. Credo che la Virtus sia andata ben al di là di tutto".

Spiegazione?

"La spina dorsale italiana della squadra è stata strepitosa. Poi...".

Dica.

"La chiave tecnico-tattica è stato Brandon Taylor. Con Clyburn un po’ in difficoltà, l’attacco bianconero era tutto sulle spalle di Shengelia. Il pick’n’roll centrale di Brandon ha sparigliato le carte. La squadra ha ritrovato fiducia e non ha più sbagliato".

Ivanovic?

"Beh, non lo scopro certo io. Una carriera straordinaria da giocatore, ripetuta quando si è seduto in panchina. Ha vinto ovunque, dando identità precise alle sue squadre".

Belinelli?

"Semplicemente unico. Credo che sia l’italiano che abbia avuto l’impatto più devastante nel nostro paese negli ultimi vent’anni. E’ andato nella Nba e ha vinto. E’ tornato in Italia, ha continuato a vincere".

Hackett?

"In difficoltà nei playoff dello scorso anno. Il Daniel vero è quelle delle ultime serie. Ha cambiato volto alla squadra".

Tutti i coach dicono che vorrebbero allenare Pajola?

"E chi sono io per affermare il contrario?".

Cos’ha Pajola di speciale?

"E’ un allenatore in campo. E in difesa, capisce un attimo prima di tutti, dove andrà il pallone. Per questo è unico".

Cosa farà la Virtus?

"I conti, i numeri e il budget li lascio volentieri a chi li maneggia quotidianamente. Secondo me farà una buona squadra".

Può rivincere lo scudetto?

"E’ chiaro per per budget e struttura, Milano sarà ancora la favorita. Ma la Virtus è lì. Se la giocherà sempre".

Lei a Torino, rivale della Fortitudo.

"Rivale? Magari. Credo che l’Aquila abbia un budget e una storia molto importante. Mi piacerebbe giocare alla pari".

Come si sta a Torino?

"Bene. Ci sono entusiasmo, passione, progetti. Rivedo il mio periodo a Pistoia".

I suoi figli?

"Beh, Davide è in uscita da Venezia".

E Niccolò?

"E’ impegnato a Boca Raton, Sarà il play di Florida Atlantic University".

Dici Bologna, pensi ai Giardini Margherita.

"La mia partita d’addio è stata proprio al Playground. Conservo ancora la maglia che mi regalò Roberto Brunamonti, con gli scudetti che avevo vinto nel mio periodo bianconero".

La rivedremo ai Giardini Margherita?

"Da spettatore sicuramente. Il Playground è rimasto uno dei pochi momenti di aggregazione estivi per noi che amiamo la pallacanestro. C’è tanta gente, tanto entusiasmo. Mi auguro continui così".