Nella bolgia ellenica. Ad Atene in 12mila contro la Segafredo

I quasi 12mila posti dello Peace and Friendship Stadium del Pireo saranno tutti occupati per la sfida che domani sera vedrà di fronte l’Olympiacos e la Virtus. Conoscendo il calore dei tifosi ellenici il clima non sarà, però, così all’insegna della pace e dell’amicizia come recita il nome dell’impianto vista anche l’importanza della gara per il club greco che in questo momento è all’inseguimento anche del Panathinaikos. Stando sempre alle notizie che arrivano dai canali ufficiali dei Reds, contro la V nera potrebbe non esserci la guardia statunitense naturalizzata greca Thomas Walkup e per i padroni di casa questa sarebbe una assenza pesante. Il giocatore si è infortunato contro il Peristeri.

m.s.